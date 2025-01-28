Логан і Джейк Пол проведуть бій: брати зустрінуться на рингу 27 березня

Брати Логан і Джейк Пол анонсували бій один з одним
Брати-влогери Логан і Джейк Пол анонсували великий поєдинок. Вони поб'ються один з одним.
До цього висновку можна дійти після анонсу на сторінках братів.
Бій братів Пол
Розголос почався після того, як брати в соцмережах опублікували постер зі своєю битвою поглядів.
Також вони натякнули на бій, підписавши фото:
"Момент, на який ви чекали десятиліття", — йдеться в повідомленні.
Бій братів Пол має відбутися 27 березня і буде показаний на стрімінговому сервісі Max.
У Джейка більший досвід у боксі, де він на професійному рівні програв тільки братові Тайсона Ф'юрі Томмі. Перемагав він здебільшого бійців ММА, але в крайньому бою побив Майка Тайсона.
Логан провів один офіційний бій, у якому програв блогеру KSI. У 2021-му році в нього був виставковий поєдинок проти Флойда Мейвезера-молодшого.
Після боксу Логан зайнявся реслінгом, де став успішним у WWE.
Нагадаємо, український форвард Артем Довбик може перейти в клуб із чемпіонату Саудівської Аравії.
У "Динамо" не хоче повертатися колишній капітан Сергій Сидорчук.
Мадридський "Реал" замінить Андрія Луніна на нового воротаря.
Молодий український гімнаст може стати американцем.
Читайте Новини.LIVE!