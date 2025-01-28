Логан і Джейк Пол проведуть бій: брати зустрінуться на рингу 27 березня

Логан і Джейк Поли. Фото: instagram.com/loganpaul

Брати-влогери Логан і Джейк Пол анонсували великий поєдинок. Вони поб'ються один з одним.

До цього висновку можна дійти після анонсу на сторінках братів.

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Бій братів Пол

Розголос почався після того, як брати в соцмережах опублікували постер зі своєю битвою поглядів.

Також вони натякнули на бій, підписавши фото:

"Момент, на який ви чекали десятиліття", — йдеться в повідомленні.

Бій братів Пол має відбутися 27 березня і буде показаний на стрімінговому сервісі Max.

У Джейка більший досвід у боксі, де він на професійному рівні програв тільки братові Тайсона Ф'юрі Томмі. Перемагав він здебільшого бійців ММА, але в крайньому бою побив Майка Тайсона.

Логан провів один офіційний бій, у якому програв блогеру KSI. У 2021-му році в нього був виставковий поєдинок проти Флойда Мейвезера-молодшого.

Після боксу Логан зайнявся реслінгом, де став успішним у WWE.

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