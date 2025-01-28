Логан и Джейк Пол проведут бой: братья встретятся на ринге 27 марта

Братья Логан и Джейк Пол анонсировали бой друг с другом
Братья-влогеры Логан и Джейк Пол анонсировали большой поединок. Они подерутся друг с другом.
К этому выводу можно прийти после анонса на страницах братьев.
Бой братьев Пол
Шумиха началась после того, как братья в соцсетях опубликовали постер со своей битвой взглядов.
Также они намекнули на бой, подписав фото:
"Момент, которого вы ждали десятилетие", — говорится в сообщении.
Бой братьев Пол должен пройти 27 марта и будет показан на стриминговом сервисе Max.
У Джейка больше опыт в боксе, где он на профессиональном уровне проиграл только брату Тайсона Фьюри Томми. Побеждал он в основном бойцов ММА, но в крайнем бою избил Майка Тайсона.
Логан провел один официальный бой, в котором проиграл блогеру KSI. В 2021-м году у него был выставочный поединок против Флойда Мейвезера-младшего.
После бокса Логан занялся реслингом, где стал успешным в WWE.
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