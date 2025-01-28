Логан и Джейк Пол проведут бой: братья встретятся на ринге 27 марта

Логан и Джейк Пол. Фото: instagram.com/loganpaul

Братья-влогеры Логан и Джейк Пол анонсировали большой поединок. Они подерутся друг с другом.

К этому выводу можно прийти после анонса на страницах братьев.

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Бой братьев Пол

Шумиха началась после того, как братья в соцсетях опубликовали постер со своей битвой взглядов.

Также они намекнули на бой, подписав фото:

"Момент, которого вы ждали десятилетие", — говорится в сообщении.

Бой братьев Пол должен пройти 27 марта и будет показан на стриминговом сервисе Max.

У Джейка больше опыт в боксе, где он на профессиональном уровне проиграл только брату Тайсона Фьюри Томми. Побеждал он в основном бойцов ММА, но в крайнем бою избил Майка Тайсона.

Логан провел один официальный бой, в котором проиграл блогеру KSI. В 2021-м году у него был выставочный поединок против Флойда Мейвезера-младшего.

После бокса Логан занялся реслингом, где стал успешным в WWE.

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