Бражко буде викликаний відразу у дві збірні — що відомо

Бражко може зіграти відразу за дві збірні — як це можливо
Футболісти готуються до чергового міжнародного вікна, яке відкриється наприкінці березня. Гратимуть й збірні України.
Гравець київського "Динамо" Володимир Бражко, можливо, буде викликаний і до національної, і до молодіжної збірної України, повідомляє ТаТоТаке.
У національній збірній планують, попри деякі чутки, залучити Бражка до підготовки до матчів з Бельгією. Але враховують можливість того, що він знадобиться молодіжній збірній.
Бражко в збірних України
Збірна України проведе матчі проти збірної Бельгії у рамках Ліги націй 20 та 23 березня. Молодіжна збірна України зіграє проти Словенії та Польщі 21 та 25 березня.
"За нашою версією, 23-річний динамівець викликається як конкурент Івану Калюжному ("Олександрія") та Єгору Назарині ("Шахтар"), а те, на кого зробить ставку в підсумку Сергій Ребров залежатиме від того, як опорники покажуть себе на зборі перед першою грою з бельгійцями", — пишуть в ТаТоТаке.
Такий розклад, за їхніми словами, майже напевне виключає можливість залучення на ці матчі Дмитра Криськіва.
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