Бражко будет вызван сразу в две сборные — что известно

Игрок киевского "Динамо" Владимир Бражко. Фото: instagram.com/povoroznyuk_dmytro

Футболисты готовятся к очередному международному окну, которое откроется в конце марта. Будут играть и сборные Украины.

Игрок киевского "Динамо" Владимир Бражко, возможно, будет вызван и в национальную, и в молодежную сборную Украины, сообщает ТаТоТаке.

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В национальной сборной планируют, несмотря на некоторые слухи, привлечь Бражко к подготовке к матчам с Бельгией. Но учитывают возможность того, что он понадобится молодежной сборной.

Бражко в сборных Украины

Сборная Украины проведет матчи против сборной Бельгии в рамках Лиги наций 20 и 23 марта. Молодежная сборная Украины сыграет против Словении и Польши 21 и 25 марта.

"По нашей версии, 23-летний динамовец вызывается как конкурент Ивану Калюжному ("Александрия") и Егору Назарине ("Шахтер"), а то, на кого сделает ставку в итоге Сергей Ребров будет зависеть от того, как опорники покажут себя на сборе перед первой игрой с бельгийцами", — пишут в ТаТоТаке.

Такой расклад, по их словам, почти наверняка исключает возможность привлечения на эти матчи Дмитрия Крыськива.

Напомним, киевское "Динамо" имеет позиции, которые стоит усилить накануне возможного старта в еврокубках.

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может сменить клуб этим летом.

Сборная Украины должна решить кадровые проблемы перед поединками против сборной Бельгии.

Есть несколько кандидатов, которые могут возглавить сборную Украины в случае увольнения Сергея Реброва.