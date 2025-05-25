Бражко розповів про травму та свою роль у чемпіонстві Динамо

Володимир Бражко святкує чемпіонство "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко підбив підсумки сезону 2024/2025, назвавши чемпіонство без поразок головним досягненням. Футболіст зазначив, що це його перший трофей на професійному рівні, і він гордий тим, що став частиною цієї команди.

Сезон вийшов непростим: особливо болісними виявилися невдачі в єврокубках. Однак у чемпіонаті України "Динамо" пройшло всю дистанцію впевнено — 20 перемог та 10 нічиїх без жодної поразки, що дозволило команді повернути титул, нагадує YouTube-канал "УПЛ ТБ".

Реклама

Читайте також:

Футболіст зізнався, що в другій половині сезону через травму не завжди був в оптимальній формі, але радий, що зміг зіграти повний матч у заключному турі. Це дало змогу набрати форму перед молодіжним чемпіонатом Європи.

Володимир Бражко з Едуардо Герреро в роздягальні. Фото: пресслужба "Динамо"

Шовковський, сезон та єврокубкові цілі

На думку Володимира Бражка, особливо важливими були нічиї з "Шахтарем", перемога над "Олександрією" (3:0), а також матч із "Кривбасом", у якому команда вистояла в меншості. Усі ці зустрічі він назвав переломними моментами чемпіонської кампанії.

"Я, скільки міг, стільки допомагав команді. Ми зробили все це разом, без поразок. Головне — що ми непереможні в цьому сезоні, я дуже цьому радий", — сказав Бражко.

У сезоні 2024/2025 Володимир зіграв у складі "Динамо" 33 матчі в усіх турнірах, забив 4 голи та зробив 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Ігор Суркіс провів важливу зустріч з Олександром Шовковським щодо розвитку "Динамо".

Один із лідерів збірної України дав інтерв'ю, яке може не сподобатися Сергію Реброву.

Ілля Забарний може принести "Борнмуту" 60 млн євро, ним цікавиться відомий клуб.

Кевін Де Брюйне готується підписати контракт з одним із найкращих клубів Європи.