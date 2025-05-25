Бражко рассказал о травме и своей роли в чемпионстве Динамо

Владимир Бражко празднует чемпионство "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко подвёл итоги сезона 2024/2025, назвав чемпионство без поражений главным достижением. Футболист отметил, что это его первый трофей на профессиональном уровне, и он горд тем, что стал частью этой команды.

Сезон получился непростым: особенно болезненными оказались неудачи в еврокубках. Однако в чемпионате Украины "Динамо" прошло всю дистанцию уверенно — 20 побед и 10 ничьих без единого поражения, что позволило команде вернуть титул, напоминает YouTube-канал "УПЛ-ТВ".

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Владимир Бражко с Эдуардо Герреро в раздевалке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шовковский, сезон и еврокубковые цели

По мнению Владимира Бражко, особенно важными были ничьи с "Шахтером", победа над "Александрией" (3:0), а также матч с "Кривбассом", в котором команда выстояла в меньшинстве. Все эти встречи он назвал переломными моментами чемпионской кампании.

"Я, сколько мог, столько помогал команде. Мы сделали всё это вместе, без поражений. Главное — что мы непобедимы в этом сезоне, я очень этому рад", — сказал Бражко.

В сезоне 2024/2025 Владимир сыграл в составе "Динамо" 33 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

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