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Бражко пояснив, як збірна України зіграє проти Словаччини та Бельгії

19 червня 2024 16:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бражко розповів, які рішення ухвалила збірна України після поразки від Румунії
Володимир Бражко після матчу збірної України. Фото: instagram.com/vova.brazhko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Володимир Бражко поділився враженнями після дебюту на турнірі. Він взяв участь у поразці "синьо-жовтих" від команди Румунії на Євро-2024.

Бражко пообіцяв, що у наступних поєдинках національна команда виступить інакше, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Володимир Бражко підтвердив, що одразу після поразки від Румунії в роздягальні збірної України відбулася серйозна розмова, в якій не брав участі тренерський штаб. Молодий футболіст заявив, що не може розкрити деталей розмови. Проте всі гравці національної команди зробили висновки з того, що сталося.

Збірна України
Футболісти збірної України перед грою Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Настрій збірної України на решту матчів

Для Бражка та решти футболістів результат поєдинку з Румунією став шоком, до якого вони не були готові. Він порівняв це із холодним душем, який допоможе гравцям зрозуміти, де саме вони знаходяться. У матчах проти Словаччини та Бельгії збірна України збирається зіграти у зовсім інший футбол.

Бражко розуміє, що матчі зі збірними Словаччини та Бельгії вийдуть тяжкими. Це організовані команди, які чудово розуміють, як досягати успіху. Українці розберуть сильні та слабкі сторони майбутніх суперників та вийдуть на поле з граничним настроєм.

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Маліновський розкрив деталі розмови у роздягальні збірної України після поразки від Румунії. 

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.

футбол
Володимир Бражко
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт

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