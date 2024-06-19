Бражко розповів, які рішення ухвалила збірна України після поразки від Румунії

Володимир Бражко після матчу збірної України. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Півзахисник збірної України Володимир Бражко поділився враженнями після дебюту на турнірі. Він взяв участь у поразці "синьо-жовтих" від команди Румунії на Євро-2024.

Бражко пообіцяв, що у наступних поєдинках національна команда виступить інакше, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Володимир Бражко підтвердив, що одразу після поразки від Румунії в роздягальні збірної України відбулася серйозна розмова, в якій не брав участі тренерський штаб. Молодий футболіст заявив, що не може розкрити деталей розмови. Проте всі гравці національної команди зробили висновки з того, що сталося.

Футболісти збірної України перед грою Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Настрій збірної України на решту матчів

Для Бражка та решти футболістів результат поєдинку з Румунією став шоком, до якого вони не були готові. Він порівняв це із холодним душем, який допоможе гравцям зрозуміти, де саме вони знаходяться. У матчах проти Словаччини та Бельгії збірна України збирається зіграти у зовсім інший футбол.

Бражко розуміє, що матчі зі збірними Словаччини та Бельгії вийдуть тяжкими. Це організовані команди, які чудово розуміють, як досягати успіху. Українці розберуть сильні та слабкі сторони майбутніх суперників та вийдуть на поле з граничним настроєм.

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