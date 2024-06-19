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Бражко объяснил, как сборная Украины сыграет против Словакии и Бельгии

19 июня 2024 16:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бражко рассказал, какие решения приняла сборная Украины после поражения от Румынии
Владимир Бражко после матча сборной Украины. Фото: instagram.com/vova.brazhko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко поделился впечатлениями после дебюта на крупном турнире. Он принял участие в поражении "сине-желтых" от команды Румынии на Евро-2024. 

Бражко пообещал, что в следующих поединках национальная команда выступит по-другому, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Владимир Бражко подтвердил, что сразу после поражения от Румынии в раздевалке сборной Украины состоялся серьезный разговор, в котором не участвовал тренерский штаб. Молодой футболист заявил, что не может раскрыть детали беседы. Однако все игроки национальной команды сделали выводы из случившегося. 

Сборная Украины
Футболисты сборной Украины перед игрой. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Настрой сборной Украины на остальные матчи 

Для Бражко и остальных футболистов результат поединка с Румынией стал шоком, к которому они не было готовы. Он сравнил это с холодным душем, который поможет игрокам понять, где именно они находятся. В матчах против Словакии и Бельгии сборная Украины собирается сыграть в совершенно другой футбол. 

Бражко понимает, что матчи со сборными Словакии и Бельгии получатся тяжелыми. Это организованные команды, которые прекрасно понимают, как добиваться успеха. Украинцы разберут сильные и слабые стороны будущих соперников и выйдут на поле с предельным настроем. 

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футбол
Владимир Бражко
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт

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