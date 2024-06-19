Бражко рассказал, какие решения приняла сборная Украины после поражения от Румынии

Владимир Бражко после матча сборной Украины. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко поделился впечатлениями после дебюта на крупном турнире. Он принял участие в поражении "сине-желтых" от команды Румынии на Евро-2024.

Бражко пообещал, что в следующих поединках национальная команда выступит по-другому, сообщает официальный сайт УАФ.

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Владимир Бражко подтвердил, что сразу после поражения от Румынии в раздевалке сборной Украины состоялся серьезный разговор, в котором не участвовал тренерский штаб. Молодой футболист заявил, что не может раскрыть детали беседы. Однако все игроки национальной команды сделали выводы из случившегося.

Футболисты сборной Украины перед игрой. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Настрой сборной Украины на остальные матчи

Для Бражко и остальных футболистов результат поединка с Румынией стал шоком, к которому они не было готовы. Он сравнил это с холодным душем, который поможет игрокам понять, где именно они находятся. В матчах против Словакии и Бельгии сборная Украины собирается сыграть в совершенно другой футбол.

Бражко понимает, что матчи со сборными Словакии и Бельгии получатся тяжелыми. Это организованные команды, которые прекрасно понимают, как добиваться успеха. Украинцы разберут сильные и слабые стороны будущих соперников и выйдут на поле с предельным настроем.

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