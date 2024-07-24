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Бражко пояснив, що його шокувало у грі Динамо з Партизаном — суддя цього не помітив

24 липня 2024 12:39
Валерій Ковалевич - Редактор
Бражко розкритикував суддів після матчу Динамо із Партизаном
Володимир Бражко перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Валерій Ковалевич - Редактор

Футболіст київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко поділився думкою про перемогу своєї команди над сербським "Партизаном". Підопічні Олександра Шовковського розгромили суперника з рахунком 6:2.

Бражко після гри наголосив на дивному суддівстві, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Команда Олександра Шовковського першою пропустила гол у номінально домашньому матчі з "Партизаном", але у підсумку "Динамо" розгромило суперника з рахунком 6:2. Півзахисник Володимир Бражко вважає, що київська команда досягла гарного результату напередодні зустрічі у відповідь. Але є дещо, що засмутило молодого гравця.

Динамо Київ
Гравці "Динамо" святкують перемогу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Що Бражко сказав про суддівство у матчі

Півзахисник "Динамо" засмучений тим, що його команда пропустила два голи у матчі проти "Партизана". Бражко вважає, що метою "біло-синіх" у поєдинку у відповідь має стати "гра на нуль". На його думку, потрібно краще діяти в обороні.

Динамо Київ
"Динамо" забило 6 голів у ворота "Партизана". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Також Бражко незадоволений суддівством у матчі із "Партизаном". Володимир не розуміє, чому арбітр не відреагував на епізод на початку матчу, коли суперник мало не зламав ногу молодому гравцю "Динамо". Але Бражко радий, що йому вдалося відповісти на провокацію "Партизана" голом та результативною передачею.

Нагадаємо, Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця. 

Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер. 

Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Шовковський пояснив, чим невдоволений після перемоги "Динамо" над "Партизаном".

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Володимир Бражко

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