Бражко раскритиковал судей после матча Динамо с Партизаном

Бражко объяснил, что его шокировало в игре Динамо с Партизаном — судья этого не заметил
Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко поделился мнением о победе своей команды над сербским "Партизаном". Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 6:2.
Бражко после игры акцентировал внимание на судействе, сообщает официальный сайт "Динамо".
Команда Александра Шовковского первой пропустила гол в номинально домашнем матче с "Партизаном", но в итоге "Динамо" разгромило соперника со счетом 6:2. Полузащитник Владимир Бражко считает, что киевская команда добилась хорошего результата накануне ответной встречи. Но есть кое-что, что расстроило молодого игрока.
Что Бражко сказал о судействе в матче
Полузащитник "Динамо" расстроен тем, что его команда пропустила два гола в матче против "Партизана". Бражко считает, что целью "бело-синих" в ответном поединке должна стать "игра на ноль". По его мнению, необходимо лучше действовать в обороне.
Также Бражко недоволен судейством в матче с "Партизаном". Владимир не понимает, почему арбитр не отреагировал на эпизод в начале матча, когда соперник чуть не сломал ногу молодому игроку "Динамо". Но Бражко рад, что ему удалось ответить на провокацию "Партизана" голом и результативной передачей.
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