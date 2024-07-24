Бражко раскритиковал судей после матча Динамо с Партизаном

Владимир Бражко перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко поделился мнением о победе своей команды над сербским "Партизаном". Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 6:2.

Бражко после игры акцентировал внимание на судействе, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Команда Александра Шовковского первой пропустила гол в номинально домашнем матче с "Партизаном", но в итоге "Динамо" разгромило соперника со счетом 6:2. Полузащитник Владимир Бражко считает, что киевская команда добилась хорошего результата накануне ответной встречи. Но есть кое-что, что расстроило молодого игрока.

Игроки "Динамо" празднуют победу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Что Бражко сказал о судействе в матче

Полузащитник "Динамо" расстроен тем, что его команда пропустила два гола в матче против "Партизана". Бражко считает, что целью "бело-синих" в ответном поединке должна стать "игра на ноль". По его мнению, необходимо лучше действовать в обороне.

"Динамо" забило 6 голов в ворота "Партизана". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Также Бражко недоволен судейством в матче с "Партизаном". Владимир не понимает, почему арбитр не отреагировал на эпизод в начале матча, когда соперник чуть не сломал ногу молодому игроку "Динамо". Но Бражко рад, что ему удалось ответить на провокацию "Партизана" голом и результативной передачей.

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