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Бражко объяснил, что его шокировало в игре Динамо с Партизаном — судья этого не заметил

24 июля 2024 12:39
Валерий Ковалевич - Редактор
Бражко раскритиковал судей после матча Динамо с Партизаном
Владимир Бражко перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Валерий Ковалевич - Редактор

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко поделился мнением о победе своей команды над сербским "Партизаном". Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 6:2. 

Бражко после игры акцентировал внимание на судействе, сообщает официальный сайт "Динамо". 

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Команда Александра Шовковского первой пропустила гол в номинально домашнем матче с "Партизаном", но в итоге "Динамо" разгромило соперника со счетом 6:2. Полузащитник Владимир Бражко считает, что киевская команда добилась хорошего результата накануне ответной встречи. Но есть кое-что, что расстроило молодого игрока. 

Динамо Киев
Игроки "Динамо" празднуют победу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Что Бражко сказал о судействе в матче 

Полузащитник "Динамо" расстроен тем, что его команда пропустила два гола в матче против "Партизана". Бражко считает, что целью "бело-синих" в ответном поединке должна стать "игра на ноль". По его мнению, необходимо лучше действовать в обороне. 

Динамо Киев
"Динамо" забило 6 голов в ворота "Партизана". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Также Бражко недоволен судейством в матче с "Партизаном". Владимир не понимает, почему арбитр не отреагировал на эпизод в начале матча, когда соперник чуть не сломал ногу молодому игроку "Динамо". Но Бражко рад, что ему удалось ответить на провокацию "Партизана" голом и результативной передачей. 

Напомним, Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Шовковский объяснил, чем недоволен после победы "Динамо" над "Партизаном". 

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