Бражко розповів про стан гравців Динамо після ракетного обстрілу України

Володимир Бражко із гравцями "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Володимир Бражко зізнався, що дуже переймається через свою родину в Україні. Футболісти столичної команди під час закордонних поїздок стежать за новинами рідної країни.

Бражко тяжко пережив черговий ракетний обстріл України, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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У вівторок, 27 серпня, о 22:00 команда Олександра Шовковського протистоятиме "РБ Зальцбург" в Австрії. Якщо "Динамо" здобуде переконливу перемогу у матчі-відповіді, то зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів. Проте футболісти команди перебувають у сум'ятті через події в Україні.

Володимир Бражко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Бражко хвилюється через сім'ю

Футболіст "Динамо" заявив, що подумки всі гравці київської команди перебувають в Україні. Вони переймаються станом своїх родичів, які 26 серпня пережили масовану ракетну атаку росіян. Футболісти стежать за новинами й регулярно зідзвонюються з дружинами, дітьми та батьками.

"Мої бабуся з дідусем у Запоріжжі, тому я завжди питаю, як вони, що чули. Чесно кажучи, почуваюся недобре, коли читаю такі новини, перебуваючи не в Україні", — пояснив Бражко.

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