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Бражко прокомментировал ракетный обстрел Украины — что сказал футболист Динамо

27 августа 2024 12:13
Валерий Ковалевич - Редактор
Бражко рассказал о состоянии игроков Динамо после ракетного обстрела Украины
Владимир Бражко с игроками "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Владимир Бражко признался, что очень переживает за своих родственников в Украине. Футболисты столичной команды во время зарубежных поездок постоянно следят за новостями родной страны.

Бражко тяжело пережил очередной ракетный обстрел Украины, сообщает официальный сайт "Динамо". 

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Во вторник, 27 августа, в 22:00 команда Александра Шовковского будет противостоять "РБ Зальцбург" в Австрии. Если "Динамо" добьется убедительной победы в ответном матче, то сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Однако футболисты команды находятся в смятении из-за событий в Украине. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бражко волнуется из-за семьи 

Футболист "Динамо" заявил, что мысленно все игроки киевской команды находятся в Украине. Они волнуются о состоянии своих родственников, которые 26 августа пережили массированную ракетную атаку россиян. Футболисты следят за новостями и регулярно созваниваются с женами, детьми и родителями. 

"Мои бабушка с дедушкой в ​​Запорожье, поэтому я всегда спрашиваю, как они, что слышали. Честно говоря, чувствую себя нехорошо, когда читаю такие новости, не находясь в Украине", — объяснил Бражко. 

Напомним, Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи Лиги Наций. 

"Динамо" сыграет с "РБ Зальцбург" без лидера — Шовковский назвал причину. 

Усик высказался о критике в адрес Ломаченко. 

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс. 

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Владимир Бражко РБ Зальцбург

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