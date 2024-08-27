Бражко рассказал о состоянии игроков Динамо после ракетного обстрела Украины

Бражко прокомментировал ракетный обстрел Украины — что сказал футболист Динамо
Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Владимир Бражко признался, что очень переживает за своих родственников в Украине. Футболисты столичной команды во время зарубежных поездок постоянно следят за новостями родной страны.
Бражко тяжело пережил очередной ракетный обстрел Украины, сообщает официальный сайт "Динамо".
Во вторник, 27 августа, в 22:00 команда Александра Шовковского будет противостоять "РБ Зальцбург" в Австрии. Если "Динамо" добьется убедительной победы в ответном матче, то сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Однако футболисты команды находятся в смятении из-за событий в Украине.
Бражко волнуется из-за семьи
Футболист "Динамо" заявил, что мысленно все игроки киевской команды находятся в Украине. Они волнуются о состоянии своих родственников, которые 26 августа пережили массированную ракетную атаку россиян. Футболисты следят за новостями и регулярно созваниваются с женами, детьми и родителями.
"Мои бабушка с дедушкой в Запорожье, поэтому я всегда спрашиваю, как они, что слышали. Честно говоря, чувствую себя нехорошо, когда читаю такие новости, не находясь в Украине", — объяснил Бражко.
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