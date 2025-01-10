Бражко назвав термін свого повернення на поле

Володимир Бражко в матчі Ліги Європи. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко досі не відновився від пошкодження, яке отримав наприкінці 2024 року. Футболіст збірної України лише нещодавно зміг повернутися до індивідуальних тренувань.

Бражко в інтерв'ю клубному телеканалу розповів, коли повернеться на поле.

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Ще наприкінці минулого сезону Володимир Бражко став одним із лідерів "Динамо". Фізично сильний і тактично грамотний півзахисник добре читає гру, вміє обіграти суперника, виконати стандарт і зробити результативну передачу.

Бражко спілкується з уболівальниками. Фото: пресслужба "Динамо"

Наприкінці 2024 року в матчі проти "Реала Сосьєдаду" Бражко отримав травму, яка вивела його з ладу практично на кілька місяців. Футболіст вирушив на зимовий збір "Динамо" до Туреччини, але поки не може вийти на поле.

Термін відновлення Бражка

Півзахисник "Динамо" подякував уболівальникам, які визнали його найкращим гравцем 2024 року, за довіру і пообіцяв не зупинятися на досягнутому. Бражко заявив, що працюватиме на 200% і демонструватиме свій максимум у кожному матчі.

Футболіст поки не може грати. Тільки 3 січня розпочав тренування за індивідуальною програмою. Медичний штаб "Динамо" не форсує повернення гравця в стрій. Хавбек заявив, що сподівається почати тренуватися в загальній групі гравців у середині січня.

У сезоні 2024/2025 Бражко зіграв 24 поєдинки у всіх турнірах, записав на свій рахунок 4 м'ячі та зробив 3 результативні передачі.

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