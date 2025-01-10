Бражко назвал срок своего возвращения на поле

Владимир Бражко в матче Лиги Европы. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко до сих пор не восстановился от повреждения, которое получил в конце 2024 года. Футболист сборной Украины только недавно смог вернуться к индивидуальным тренировкам.

Бражко в интервью клубному телеканалу рассказал, когда вернется на поле.

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Бражко общается с болельщиками. Фото: пресс-служба "Динамо"

В конце 2024 года в матче против "Реала Сосьедада" Бражко получил травму, которая вывела его из строя практически на несколько месяцев. Футболист отправился на зимний сбор "Динамо" в Турцию, но пока не может выйти на поле.

Срок восстановления Бражко

Полузащитник "Динамо" поблагодарил болельщиков, которые признали его лучшим игроком 2024 года, за доверие и пообещал не останавливаться на достигнутом. Бражко заявил, что будет работать на 200% и демонстрировать свой максимум в каждом матче.

Футболист пока не может играть. Он только 3 января приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Медицинский штаб "Динамо" не форсирует возвращение игрока в строй. Хавбек заявил, что надеется начать тренироваться в общей группе игроков в середине января.

В сезоне 2024/2025 Бражко сыграл 24 поединка во всех турнирах, записал на свой счет 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

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