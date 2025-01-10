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Бражко раскрыл правду о серьезности своей травмы

10 января 2025 15:42
Станислав Костюк - Редактор
Бражко назвал срок своего возвращения на поле
Владимир Бражко в матче Лиги Европы. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко до сих пор не восстановился от повреждения, которое получил в конце 2024 года. Футболист сборной Украины только недавно смог вернуться к индивидуальным тренировкам. 

Бражко в интервью клубному телеканалу рассказал, когда вернется на поле. 

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Еще в конце прошлого сезона Владимир Бражко стал одним из лидеров "Динамо". Физически сильный и тактически грамотный полузащитник хорошо читает игру, умеет обыграть соперника, исполнить стандарт и сделать результативную передачу. 

Владимир Бражко
Бражко общается с болельщиками. Фото: пресс-служба "Динамо" 

В конце 2024 года в матче против "Реала Сосьедада" Бражко получил травму, которая вывела его из строя практически на несколько месяцев. Футболист отправился на зимний сбор "Динамо" в Турцию, но пока не может выйти на поле. 

Срок восстановления Бражко 

Полузащитник "Динамо" поблагодарил болельщиков, которые признали его лучшим игроком 2024 года, за доверие и пообещал не останавливаться на достигнутом. Бражко заявил, что будет работать на 200% и демонстрировать свой максимум в каждом матче. 

Футболист пока не может играть. Он только 3 января приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Медицинский штаб "Динамо" не форсирует возвращение игрока в строй. Хавбек заявил, что надеется начать тренироваться в общей группе игроков в середине января. 

В сезоне 2024/2025 Бражко сыграл 24 поединка во всех турнирах, записал на свой счет 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. 

Напомним, в лондонском "Арсенале" собираются избавиться от Александра Зинченко, чтобы оформить громкий трансфер.

Андрей Лунин вошел в список футболистов, которых "Реал" продаст этой зимой. 

Бывший олимпийский рекордсмен Сергей Бубка — где живет и чем занимается знаменитый украинец.  

Впервые в истории "Манчестер Сити" за команду будет выступать футболист из Узбекистана.   

спорт футбол Динамо Владимир Бражко травма

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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