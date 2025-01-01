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Бражко цікавий європейському топовому клубу

1 січня 2025 22:34
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Бражко з Динамо Київ зацікавив португальську Бенфіку
Володимир Бражко. Фото: "Динамо" Київ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" невдовзі може продати ще одного гравця у відомий клуб. У трансфері Володимира Бражка зацікавлені у Португалії.

Про це повідомили у Телеграм-каналі Inside UPL.

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Владимир Бражко
Володимир Бражко у збірній України. Фото: УАФ

Бражко може покинути "Динамо"

Джерело розповіло, що український опорний півзахисник зацікавив лісабонську "Бенфіку".

Наразі відомо, що скаут португальців стежив за Бражком в грудні на матчі Ліги Європи проти "Реал Сосьєдад".

Наразі керівництво клубу лише вивчає можливий трансфер Бражка й поки невідомо, чи вони будуть робити офіційну пропозицію.

Владимир Бражко
Володимир Бражко. Фото: "Динамо" Київ

Цього сезону Бражко в складі "Динамо" провів 25 ігор, де забив чотири м'ячі та зробив три результативні передачі.

Зазначимо, що за "Бенфіку" грає український голкіпер Анатолій Трубін.

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футбол Динамо Футбол трансфери Бенфіка Володимир Бражко

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