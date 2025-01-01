Бражко з Динамо Київ зацікавив португальську Бенфіку

Володимир Бражко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" невдовзі може продати ще одного гравця у відомий клуб. У трансфері Володимира Бражка зацікавлені у Португалії.

Про це повідомили у Телеграм-каналі Inside UPL.

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Бражко може покинути "Динамо"

Джерело розповіло, що український опорний півзахисник зацікавив лісабонську "Бенфіку".

Наразі відомо, що скаут португальців стежив за Бражком в грудні на матчі Ліги Європи проти "Реал Сосьєдад".

Наразі керівництво клубу лише вивчає можливий трансфер Бражка й поки невідомо, чи вони будуть робити офіційну пропозицію.

Володимир Бражко. Фото: "Динамо" Київ

Цього сезону Бражко в складі "Динамо" провів 25 ігор, де забив чотири м'ячі та зробив три результативні передачі.

Зазначимо, що за "Бенфіку" грає український голкіпер Анатолій Трубін.

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