Бражко з Динамо Київ зацікавив португальську Бенфіку

Бражко цікавий європейському топовому клубу
Київське "Динамо" невдовзі може продати ще одного гравця у відомий клуб. У трансфері Володимира Бражка зацікавлені у Португалії.
Про це повідомили у Телеграм-каналі Inside UPL.
Бражко може покинути "Динамо"
Джерело розповіло, що український опорний півзахисник зацікавив лісабонську "Бенфіку".
Наразі відомо, що скаут португальців стежив за Бражком в грудні на матчі Ліги Європи проти "Реал Сосьєдад".
Наразі керівництво клубу лише вивчає можливий трансфер Бражка й поки невідомо, чи вони будуть робити офіційну пропозицію.
Цього сезону Бражко в складі "Динамо" провів 25 ігор, де забив чотири м'ячі та зробив три результативні передачі.
Зазначимо, що за "Бенфіку" грає український голкіпер Анатолій Трубін.
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