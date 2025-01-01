Бражко из Динамо Киев заинтересовал португальскую Бенфику

Бражко интересен европейскому топовому клубу
Киевское "Динамо" может продать еще одного игрока в известный клуб. В трансфере Владимира Бражко заинтересованы в Португалии.
Об этом сообщили в Телеграмм-канале Inside UPL .
Бражко может покинуть "Динамо"
Источник рассказал, что украинский опорный полузащитник заинтересовал лиссабонскую "Бенфику".
Пока известно, что скаут португальцев следил за Бражко в декабре на матче Лиги Европы против "Реал Сосьедада".
В настоящее время руководство клуба только изучает возможный трансфер Бражка и пока неизвестно, будут ли они делать официальное предложение.
В этом сезоне Бражко в составе "Динамо" провел 25 игр, где забил четыре мяча и сделал три результативных передачи.
Отметим, что за "Бенфику" играет украинский голкипер Анатолий Трубин.
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