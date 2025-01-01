Бражко из Динамо Киев заинтересовал португальскую Бенфику

Владимир Бражко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" может продать еще одного игрока в известный клуб. В трансфере Владимира Бражко заинтересованы в Португалии.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале Inside UPL .

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Бражко может покинуть "Динамо"

Источник рассказал, что украинский опорный полузащитник заинтересовал лиссабонскую "Бенфику".

Пока известно, что скаут португальцев следил за Бражко в декабре на матче Лиги Европы против "Реал Сосьедада".

В настоящее время руководство клуба только изучает возможный трансфер Бражка и пока неизвестно, будут ли они делать официальное предложение.

Владимир Бражко. Фото: "Динамо" Киев

В этом сезоне Бражко в составе "Динамо" провел 25 игр, где забил четыре мяча и сделал три результативных передачи.

Отметим, что за "Бенфику" играет украинский голкипер Анатолий Трубин.

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