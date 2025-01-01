Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бражко интересен европейскому топовому клубу arrow

Бражко интересен европейскому топовому клубу

1 января 2025 22:34
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Бражко из Динамо Киев заинтересовал португальскую Бенфику
Владимир Бражко. Фото: "Динамо" Киев
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" может продать еще одного игрока в известный клуб. В трансфере Владимира Бражко заинтересованы в Португалии.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале Inside UPL .

Читайте также:
Владимир Бражко
Владимир Бражко в сборной Украины. Фото: УАФ

Бражко может покинуть "Динамо"

Источник рассказал, что украинский опорный полузащитник заинтересовал лиссабонскую "Бенфику".

Пока известно, что скаут португальцев следил за Бражко в декабре на матче Лиги Европы против "Реал Сосьедада".

В настоящее время руководство клуба только изучает возможный трансфер Бражка и пока неизвестно, будут ли они делать официальное предложение.

Владимир Бражко
Владимир Бражко. Фото: "Динамо" Киев

В этом сезоне Бражко в составе "Динамо" провел 25 игр, где забил четыре мяча и сделал три результативных передачи.

Отметим, что за "Бенфику" играет украинский голкипер Анатолий Трубин.

Напомним, Артём Милевский рассказал, как раньше развлекался с Александром Алиевым.

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный перейдет из "Борнмута" в другую команду.

После второго поражения от Александра Усика Тайсон Фьюри изменил свою жизнь.

Киевское "Динамо" подпишет на ветерана "Шахтер" проблемную позицию.

футбол Динамо Футбол трансферы Бенфика Владимир Бражко

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:45 В Киеве во время атаки повреждено здание Нацсоюза писателей

22:34 Бражко интересен европейскому топовому клубу

22:33 На Волыни мужчина не явился в ТЦК по требованию — решение суда

22:18 Украина ночью начинает экспорт электроэнергии в Молдову

22:07 Бил отца и не хотел служить — на Одесчине судили уклониста

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

22:05 Зеленский отреагировал на теракт в Новом Орлеане

22:01 Вручение повесток на блокпостах ТЦК — когда это нарушение

21:49 Освобождение агрегатного завода в Волчанске — видео ГУР

21:33 Местами до +9 °С — синоптики порадовали погодой во Львове завтра

21:20 Таким его еще не видели — Шовковский показал свой отпуск

22:45 В Киеве во время атаки повреждено здание Нацсоюза писателей

22:34 Бражко интересен европейскому топовому клубу

22:33 На Волыни мужчина не явился в ТЦК по требованию — решение суда

22:18 Украина ночью начинает экспорт электроэнергии в Молдову

22:07 Бил отца и не хотел служить — на Одесчине судили уклониста

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

22:05 Зеленский отреагировал на теракт в Новом Орлеане

22:01 Вручение повесток на блокпостах ТЦК — когда это нарушение

21:49 Освобождение агрегатного завода в Волчанске — видео ГУР

21:33 Местами до +9 °С — синоптики порадовали погодой во Львове завтра

21:20 Таким его еще не видели — Шовковский показал свой отпуск

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать