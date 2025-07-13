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Головна Спорт Бразильський боєць UFC шокував зізнанням у коханні до Росії

Бразильський боєць UFC шокував зізнанням у коханні до Росії

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 12:38
Боєць UFC Вокер вийшов під російську пісню та розлютив вболівальників
Вальтер Вокер святкує перемогу. Фото: instagram.com/valterwalkerufc/

Бразильський важковаговик UFC Вальтер Вокер став одним із найбільш обговорюваних бійців тижня після гучної перемоги в Нешвіллі. Емоції почалися ще.

Вокер вийшов у октагон під композицію "Матінка Земля", відому російським слухачам, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Глядачі завмерли від несподіванки, коли замість звичних бітів прозвучала пісня з глибоким слов'янським звучанням. Вальтер Вокер після бою виголосив промову російською мовою й зізнався, що вважає Росію своїм домом. Його слова прозвучали особливо сильно в контексті міжнародного турніру.

Деталі скандального зізнання

Як з'ясувалося, бразилець уже шість років живе в Росії, одружений з росіянкою і виховує доньку. Він тренується в Підмосков'ї та називає Росію місцем, де йому спокійно і комфортно. Вибір пісні пояснюється просто: її співає його дочка, й вона дає йому натхнення.

Вальтер Уокер
Вальтер Вокер позує перед камерою. Фото: instagram.com/valterwalkerufc/

Перемога в бою тільки посилила ефект. Вокер переміг суперника в першому раунді, застосувавши рідкісний больовий прийом на п'яту. Це стало вже третім подібним успіхом поспіль, й щоразу він робить це в стартових хвилинах сутички.

Вокер підкреслив, що знайшов у Росії сім'ю, спокій та нові смисли, а свою кар'єру тепер пов'язує саме з цією країною. Бразильські вболівальники висловили здивування позицією Вальтера, багато хто написав, що він зрадив батьківщину.

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скандал спорт Бразилія UFC змішані єдиноборства російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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