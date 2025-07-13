Боец UFC Уокер вышел под русскую песню и разозлил болельщиков

Вальтер Уокер празднует победу. Фото: instagram.com/valterwalkerufc/

Бразильский тяжеловес UFC Вальтер Уокер стал одним из самых обсуждаемых бойцов недели после громкой победы в Нэшвилле. Эмоции начались еще.

Уокер вышел в октагон под композицию "Матушка Земля", известную российским слушателям, сообщает портал Новини.LIVE.

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Зрители замерли от неожиданности, когда вместо привычных битов прозвучала песня с глубоким славянским звучанием. Вальтер Уокер после боя произнес речь на русском языке и признался, что считает Россию своим домом. Его слова прозвучали особенно сильно в контексте международного турнира.

Детали скандального признания

Как выяснилось, бразилец уже шесть лет живет в России, женат на россиянке и воспитывает дочь. Он тренируется в Подмосковье и называет Россию местом, где ему спокойно и комфортно. Выбор песни объясняется просто: ее поет его дочь, и она дает ему вдохновение.

Вальтер Уокер позирует перед камерой. Фото: instagram.com/valterwalkerufc/

Победа в бою только усилила эффект. Уокер победил соперника в первом раунде, применив редкий болевой прием на пятку. Это стало уже третьим подобным успехом подряд, и каждый раз он делает это в стартовых минутах схватки.

Уокер подчеркнул, что нашел в России семью, спокойствие и новые смыслы, а свою карьеру теперь связывает именно с этой страной. Бразильские болельщики выразили недоумение позицией Вальтера, многие написали, что он предал родину.

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