Паралімпійська збірна України здобула чергові медалі з фехтування та плавання

Олена Федота-Ісаєва в двобої з суперницею з Таїланду. Фото: Reuters

Одразу двоє українських спортсменів додали до паралімпійської скарбнички нашої збірної "срібну" та "бронзову" медалі. Сходинки вищих нагород підкорились Олені Федоті-Ісаєвій та Данилу Чуфарову.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

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Як проходили змагання

В категорії В фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва у матчі за "бронзу" перемогла представницю Китаю Ао Ланжу з рахунком 15:3.

Своєю чергою Данило Чуфаров здобув "срібло" у запливі на 200-метрівці комплексним стилем у класі S11.

Це вже друга медаль Данила на Паралімпіаді-2024. Раніше плавець здобув "бронзу" змагань на 100 метрів на спині.

Данило Чуфаров — 35-річний параплавець, представник Донеччини.

Вп'яте в кар'єрі виступає на Паралімпійських іграх, де виграв уже сім медалей срібного й бронзового ґатунків.

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