Паралимпийская сборная Украины завоевала очередные медали по фехтованию и плаванию

"Бронза" по фехтованию и "серебро" по плаванию — кто завоевал очередные медали на Паралимпиаде-2024
Сразу двое украинских спортсменов добавили в паралимпийскую копилку нашей сборной "серебряную" и "бронзовую" медали. Ступени высших наград покорились Елене Федоте-Исаевой и Даниилу Чуфарову.
Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Как проходили соревнования
В категории В фехтовальщица Елена Федота-Исаева в матче за "бронзу" победила представительницу Китая Ао Ланжу со счетом 15:3.
В свою очередь Даниил Чуфаров завоевал "серебро" в заплыве на 200-метровке комплексным стилем в классе S11.
Это уже вторая медаль Данилы на Паралимпиаде-2024. Ранее пловец получил "бронзу" соревнований на 100 метров на спине.
Даниил Чуфаров – 35-летний параплавец, представитель Донетчины.
В пятый раз в карьере выступает на Паралимпийских играх, где выиграл уже семь медалей серебряного и бронзового сорта.
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