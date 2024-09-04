Паралимпийская сборная Украины завоевала очередные медали по фехтованию и плаванию

Елена Федота-Исаева в поединке с соперницей из Таиланда. Фото: Reuters

Сразу двое украинских спортсменов добавили в паралимпийскую копилку нашей сборной "серебряную" и "бронзовую" медали. Ступени высших наград покорились Елене Федоте-Исаевой и Даниилу Чуфарову.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

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Как проходили соревнования

В категории В фехтовальщица Елена Федота-Исаева в матче за "бронзу" победила представительницу Китая Ао Ланжу со счетом 15:3.

В свою очередь Даниил Чуфаров завоевал "серебро" в заплыве на 200-метровке комплексным стилем в классе S11.

Это уже вторая медаль Данилы на Паралимпиаде-2024. Ранее пловец получил "бронзу" соревнований на 100 метров на спине.

Даниил Чуфаров – 35-летний параплавец, представитель Донетчины.

В пятый раз в карьере выступает на Паралимпийских играх, где выиграл уже семь медалей серебряного и бронзового сорта.

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