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Головна Спорт Буяльський уперше заговорив про завершення футбольної кар'єри

Буяльський уперше заговорив про завершення футбольної кар'єри

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Дата публікації: 26 червня 2025 14:01
Лідер Динамо повідомив, чим займеться після закінчення кар'єри
Віталій Буяльський у спортзалі. Фото: пресслужба "Динамо"
Ключові моменти Що Буяльський сказав про життя після футболу

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський поділився особистими роздумами про свою публічність та майбутнє за межами футбольного поля.

В інтерв'ю "Трибуні" він зізнався, що відсутність акаунта в соціальних мережах впливає на рівень його популярності, але це питання ніколи не було для нього пріоритетним.

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За словами Віталія Буяльського, він цінує не онлайн-увагу, а повагу всередині команди, з боку вболівальників та клубу. Для нього важливіше визнання на полі, ніж лайки в інтернеті, і саме це зараз визначає його позицію щодо публічності.

Виталий Буяльский
Віталій Буяльський на святкуванні чемпіонського титулу. Фото: пресслужба "Динамо"

Буяльський не виключив, що через деякий час ситуація може змінитися. Він зазначив, що, найімовірніше, зареєструється в соцмережах тільки після закінчення професійної кар'єри. За його словами, можливе повернення в медіапростір відбудеться не раніше, ніж через три роки.

Що Буяльський сказав про життя після футболу

Футболіст зазначив, що інтерес до Instagram і TikTok, можливо, з'явиться пізніше, коли він завершить кар'єру. Тоді він міг би спробувати себе в медіафутболі та відкрити нові горизонти в житті після великого спорту.

"Напевно, коли закінчу з футболом, тоді інстаграм, ТікТок — і перейду в медіафутбол", — зазначив Віталій Буяльський.

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спорт футбол соцмережі Динамо Віталій Буяльський
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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