Лидер Динамо сообщил, чем займется после окончания карьеры

Виталий Буяльский в спортзале. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский поделился личными размышлениями о своей публичности и будущем за пределами футбольного поля.

В интервью "Трибуне" он признался, что отсутствие аккаунта в социальных сетях влияет на уровень его популярности, но этот вопрос никогда не был для него приоритетным.

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По словам Виталия Буяльского, он ценит не онлайн-внимание, а уважение внутри команды, со стороны болельщиков и клуба. Для него важнее признание на поле, чем лайки в интернете, и именно это сейчас определяет его позицию в отношении публичности.

Виталий Буяльский на праздновании чемпионского титула. Фото: пресс-служба "Динамо"

Буяльский не исключил, что спустя некоторое время ситуация может измениться. Он отметил, что, скорее всего, зарегистрируется в соцсетях только после окончания профессиональной карьеры. По его словам, возможное возвращение в медиа-пространство произойдет не раньше, чем через три года.

Что Буяльский сказал о жизни после футбола

Футболист отметил, что интерес к Instagram и TikTok, возможно, появится позже, когда он завершит карьеру. Тогда он мог бы попробовать себя в медиафутболе и открыть новые горизонты в жизни после большого спорта.

"Наверное, когда закончу с футболом, тогда инстаграм, ТикТок — и перейду в медиафутбол", — отметил Виталий Буяльский.

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