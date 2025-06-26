Лидер Динамо сообщил, чем займется после окончания карьеры

Буяльский впервые заговорил о завершении футбольной карьеры
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский поделился личными размышлениями о своей публичности и будущем за пределами футбольного поля.
В интервью "Трибуне" он признался, что отсутствие аккаунта в социальных сетях влияет на уровень его популярности, но этот вопрос никогда не был для него приоритетным.
По словам Виталия Буяльского, он ценит не онлайн-внимание, а уважение внутри команды, со стороны болельщиков и клуба. Для него важнее признание на поле, чем лайки в интернете, и именно это сейчас определяет его позицию в отношении публичности.
Буяльский не исключил, что спустя некоторое время ситуация может измениться. Он отметил, что, скорее всего, зарегистрируется в соцсетях только после окончания профессиональной карьеры. По его словам, возможное возвращение в медиа-пространство произойдет не раньше, чем через три года.
Что Буяльский сказал о жизни после футбола
Футболист отметил, что интерес к Instagram и TikTok, возможно, появится позже, когда он завершит карьеру. Тогда он мог бы попробовать себя в медиафутболе и открыть новые горизонты в жизни после большого спорта.
"Наверное, когда закончу с футболом, тогда инстаграм, ТикТок — и перейду в медиафутбол", — отметил Виталий Буяльский.
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