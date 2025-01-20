Буяльський про матч з Галатасараєм — команда готова до гри

Віталій Буяльський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" 21 січня зіграє матч сьомого туру основного раунду Ліги Європи. Суперником українців стане стамбульський "Галатасарай".

Перед грою на пресконференції капітан киян Віталій Буяльський назвав випадковим те останнє місце, яке посідає команда в турнірній таблиці, передає пресслужба "Динамо".

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Буяльський розповів, чого очікує від гри з "Галатасараєм"

Півзахисник "Динамо" розповів, що для команди цей матч буде битвою за престиж, оскільки у них немає турнірних завдань.

Буяльський вірить, що команда покаже, що їхнє поточне місце в турнірній таблиці — це випадковість.

Також Віталій розповів, що для нього це перший досвід такого раннього початку офіційних матчів після зимової перерви. При цьому він упевнений, що команда фізично готова на 100%.

Київське "Динамо" зіграє з "Галатасараєм" 21 січня. Початок матчу — 17:10 за київським часом.

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