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Буяльський вважає матч з Галатасараєм битвою за престиж Динамо

20 січня 2025 21:50
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Буяльський про матч з Галатасараєм — команда готова до гри
Віталій Буяльський. Фото: "Динамо" Київ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" 21 січня зіграє матч сьомого туру основного раунду Ліги Європи. Суперником українців стане стамбульський "Галатасарай".

Перед грою на пресконференції капітан киян Віталій Буяльський назвав випадковим те останнє місце, яке посідає команда в турнірній таблиці, передає пресслужба "Динамо".

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Гравці "Динамо" на передматчевому тренуванні. Фото: "Динамо"

Буяльський розповів, чого очікує від гри з "Галатасараєм"

Півзахисник "Динамо" розповів, що для команди цей матч буде битвою за престиж, оскільки у них немає турнірних завдань.

Буяльський вірить, що команда покаже, що їхнє поточне місце в турнірній таблиці — це випадковість.

Також Віталій розповів, що для нього це перший досвід такого раннього початку офіційних матчів після зимової перерви. При цьому він упевнений, що команда фізично готова на 100%.

Київське "Динамо" зіграє з "Галатасараєм" 21 січня. Початок матчу — 17:10 за київським часом.

Нагадаємо, наставник київського "Динамо" Олександр Шовковський опублікував пост з Дональдом Трампом.

Центральний захисник англійського "Борнмута" та національної збірної Ілля Забарний може перейти в "Ньюкасл".

У харківському "Металісті 1925" віддадуть Іллю Крупського в оренду в полтавську "Ворсклу".

Автор першого голу України розповів, чому "Динамо" не програє в наступному матчі ЛЄ.

футбол Динамо Ліга Європи Галатасарай Віталій Буяльський

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