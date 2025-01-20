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Буяльский считает матч с Галатасараем битвой за престиж Динамо

20 января 2025 21:50
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Буяльский о матче с Галатасараем — команда готова к игре
Виталий Буяльский. Фото: "Динамо" Киев
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" 21 января сыграет матч седьмого тура основного раунда Лиги Европы. Соперником украинцев станет стамбульский "Галатасарай".

Перед игрой на пресс-конференции капитан киевлян Виталий Буяльский назвал случайным то последнее место, которое занимает команда в турнирной таблице, передает пресс-служба "Динамо".

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Игроки "Динамо" на предматчевой тренировке. Фото: "Динамо"

Буяльский рассказал, чего ожидает от игры с "Галатасараем"

Полузащитник "Динамо" рассказал, что для команды этот матч будет битвой за престиж, поскольку у них нет турнирных задач.

Буяльский верит, что команда покажет, что их текущее место в турнирной таблице — это случайность.

Также Виталий рассказал, что для него это первый опыт столь раннего начала официальных матчей после зимнего перерыва. При этом он уверен, что команда физически готова на 100%.

Киевское "Динамо" сыграет с "Галатасараем" 21 января. Начало матча — 17:10 по киевскому времени.

Напомним, наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский опубликовал пост с Дональдом Трампом.

Центральный защитник английского "Борнмута" и национальной сборной Илья Забарный может перейти в "Ньюкасл".

В харьковском "Металлисте 1925" отдадут Илью Крупского в аренду в полтавскую "Ворсклу".

Автор первого гола Украины рассказал, почему "Динамо" не проиграет в следующем матче ЛЕ.

футбол Динамо Лига Европы Галатасарай Виталий Буяльский

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