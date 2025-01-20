Буяльский о матче с Галатасараем — команда готова к игре

Виталий Буяльский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" 21 января сыграет матч седьмого тура основного раунда Лиги Европы. Соперником украинцев станет стамбульский "Галатасарай".

Перед игрой на пресс-конференции капитан киевлян Виталий Буяльский назвал случайным то последнее место, которое занимает команда в турнирной таблице, передает пресс-служба "Динамо".

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Буяльский рассказал, чего ожидает от игры с "Галатасараем"

Полузащитник "Динамо" рассказал, что для команды этот матч будет битвой за престиж, поскольку у них нет турнирных задач.

Буяльский верит, что команда покажет, что их текущее место в турнирной таблице — это случайность.

Также Виталий рассказал, что для него это первый опыт столь раннего начала официальных матчей после зимнего перерыва. При этом он уверен, что команда физически готова на 100%.

Киевское "Динамо" сыграет с "Галатасараем" 21 января. Начало матча — 17:10 по киевскому времени.

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