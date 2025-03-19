Україна — Бельгія: букмекери дали прогноз на матч Ліги націй

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Перший матч протистояння Україна — Бельгія пройде 20 березня. Стикова гра Ліги націй, яка є домашньою для команди Сергія Реброва, пройде в Іспанії.

Перед матчем букмекери визначились з фаворитом гри, повідомив портал Новини.LIVE.

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Прогноз букмекерів на Україна — Бельгія

Букмекери назвали збірну Бельгії абсолютним фаворитом в протистоянні з Україною.

Перемога бельгійців з Тібо Куртуа та Кевіном Де Брюйне оцінена коефіцієнтом 1.86, тоді як прогнози на шанси українців значно скромніші — 4.60. Нічия отримала котирування — 3.75.

Також можна зробити прогноз на рахунок матчу. На перемогу бельгійців з рахунком 1:0 коефіцієнт — 6.00. На 2:1 на користь підопічних Гарсії — 8.10.

Перемогу України з рахунком 1:0 оцінюють котируванням — 8.50.

Найімовірнішим результатом поєдинку, за прогнозами букмекерів, є нічия 1:1 із коефіцієнтом 5.10.

На перемогу Бельгії у двоматчевому протистоянні дають коефіцієнт — 1.24. У перемогу України за підсумками стикового раунду майже не вірять — коефіцієнт 4.55.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 23 березня, у Генку (Бельгія).

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