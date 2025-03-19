Украина — Бельгия: букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Первый матч противостояния Украина — Бельгия пройдет 20 марта. Стыковая игра Лиги наций, которая является домашней для команды Сергея Реброва, пройдет в Испании.

Перед матчем букмекеры определились с фаворитом игры, сообщил портал Новини.LIVE.

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Прогноз букмекеров на Украина — Бельгия

Букмекеры назвали сборную Бельгии абсолютным фаворитом в противостоянии с Украиной.

Победа бельгийцев с Тибо Куртуа и Кевином Де Брюйне оценена коэффициентом 1.86, тогда как прогнозы на шансы украинцев значительно скромнее — 4.60. Ничья получила котировку — 3.75.

Также можно сделать прогноз на счет матча. На победу бельгийцев со счетом 1:0 коэффициент — 6.00. На 2:1 в пользу подопечных Гарсии — 8.10.

Победу Украины со счетом 1:0 оценивают котировкой — 8.50.

Наиболее вероятным исходом поединка, по прогнозам букмекеров, является ничья 1:1 с коэффициентом 5.10.

На победу Бельгии в двухматчевом противостоянии дают коэффициент — 1.24. В победу Украины по итогам стыкового раунда почти не верят — коэффициент 4.55.

Отметим, что ответный матч состоится 23 марта, в Генке (Бельгия).

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