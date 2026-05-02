Буковина вперше виграла Першу лігу чемпіонату України з футболу

Буковина вперше виграла Першу лігу чемпіонату України з футболу

Дата публікації: 2 травня 2026 18:01
Буковина вперше в історії достроково виграла Першу лігу
Гравці ФК "Буковина". Фото: instagram.com/fc.bukovyna/

Футбольний клуб "Буковина" з Чернівців достроково став переможцем Першої ліги України. Команда оформила чемпіонство після виїзної перемоги над "Поділлям" із Хмельницького з рахунком 2:0. Матч відбувся в рамках 26-го туру турніру.

Цей результат дозволив клубу гарантувати перше місце за декілька турів до завершення сезону, повідомляють Новини.LIVE.

Після 26 зіграних матчів "Буковина" набрала 72 очки. Відрив від найближчого переслідувача, яким є одеський "Чорноморець", становить 18 балів. При цьому в конкурента залишається гра в запасі. Такий розрив робить недосяжним лідера турнірної таблиці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перший титул та повернення "Буковини" в еліту

Для команди з Чернівців це перше чемпіонство в Першій лізі в історії клубу. Раніше найкращим результатом команди було друге місце в сезоні 1995/96. Успішний виступ у поточному розіграші дозволив чернівецькому клубу достроково оформити вихід до елітного дивізіону. Путівка в УПЛ була гарантована ще 18 квітня.

Уперше з сезону 1993/94 "Буковина" повернеться до вищого дивізіону українського футболу. Тоді турнір носив назву Вища ліга.

футбол Перша ліга ФК Буковина
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
