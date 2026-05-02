Буковина впервые в истории досрочно выиграла Первую лигу

Игроки ФК "Буковина". Фото: instagram.com/fc.bukovyna/

Футбольный клуб "Буковина" из Черновцов досрочно стал победителем Первой лиги Украины. Команда оформила чемпионство после выездной победы над "Подольем" из Хмельницкого со счетом 2:0. Матч состоялся в рамках 26-го тура турнира.

Этот результат позволил клубу гарантировать первое место за несколько туров до завершения сезона, сообщают Новини.LIVE.

После 26 сыгранных матчей "Буковина" набрала 72 очка. Отрыв от ближайшего преследователя, которым является одесский "Черноморец", составляет 18 баллов. При этом у конкурента остается игра в запасе. Такой разрыв делает недосягаемым лидера турнирной таблицы.

Первый титул и возвращение "Буковины" в элиту

Для команды из Черновцов это первое чемпионство в Первой лиге в истории клуба. Ранее лучшим результатом команды было второе место в сезоне 1995/96. Успешное выступление в текущем розыгрыше позволило черновицкому клубу досрочно оформить выход в элитный дивизион. Путевка в УПЛ была гарантирована еще 18 апреля.

Впервые с сезона 1993/94 "Буковина" вернется в высший дивизион украинского футбола. Тогда турнир носил название Высшая лига.

