Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Буковина впервые выиграла Первую лигу чемпионата Украины по футболу

Буковина впервые выиграла Первую лигу чемпионата Украины по футболу

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 18:01
Буковина впервые в истории досрочно выиграла Первую лигу
Игроки ФК "Буковина". Фото: instagram.com/fc.bukovyna/

Футбольный клуб "Буковина" из Черновцов досрочно стал победителем Первой лиги Украины. Команда оформила чемпионство после выездной победы над "Подольем" из Хмельницкого со счетом 2:0. Матч состоялся в рамках 26-го тура турнира.

Этот результат позволил клубу гарантировать первое место за несколько туров до завершения сезона, сообщают Новини.LIVE.

После 26 сыгранных матчей "Буковина" набрала 72 очка. Отрыв от ближайшего преследователя, которым является одесский "Черноморец", составляет 18 баллов. При этом у конкурента остается игра в запасе. Такой разрыв делает недосягаемым лидера турнирной таблицы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый титул и возвращение "Буковины" в элиту

Для команды из Черновцов это первое чемпионство в Первой лиге в истории клуба. Ранее лучшим результатом команды было второе место в сезоне 1995/96. Успешное выступление в текущем розыгрыше позволило черновицкому клубу досрочно оформить выход в элитный дивизион. Путевка в УПЛ была гарантирована еще 18 апреля.

Впервые с сезона 1993/94 "Буковина" вернется в высший дивизион украинского футбола. Тогда турнир носил название Высшая лига. 

футбол Первая лига ФК Буковина
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации