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Буряк анонсував цікавий тест для Динамо на матчі з Галатасараєм

21 січня 2025 15:41
Олександр Ільющенков - Редактор
Буряк поділився очікуваннями від матчу Галатасарай Динамо
Гравці "Динамо" на тренуванні перед матчем з "Галатасараєм". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Олександр Ільющенков - Редактор

Українські клуби повертаються до матчів у єврокубках. Онлайн-трансляція матчу "Галатасарай" — "Динамо" буде доступна на порталі Новини.LIVE.

Колишній гравець "Динамо" Леонід Буряк поділився із Sport.ua очікуваннями щодо майбутнього поєдинку. 

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Матч, нагадаємо, відбудеться сьогодні, 21 січня. Початок о 17:30 за київським часом. 

Що сказав Буряк

Леонід Буряк зазначив, що "Галатасарай" зібрав у складі усіх найкращих виконавців, які не підійшли топовим клубам АПЛ. 

"Динамо" має свої завдання. Треба трохи себе реабілітувати та зачепитися за результат. Триває серйозна робота і ведеться підготовка до другої половини сезону", — додав він.

За словами Буряка, "Динамо" у матчі з "Галатасараєм" пройде перший тест на те, наскільки команда готова до продовження сезону.

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спорт футбол Динамо Ліга Європи Галатасарай Леонід Буряк

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