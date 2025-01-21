Буряк поделился ожиданиями от матча Галатасарай Динамо

Игроки "Динамо" на тренировке перед матчем с "Галатасараем". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Украинские клубы возвращаются к матчам в еврокубках. Онлайн-трансляция матча "Галатасарай" — "Динамо" будет доступна на портале Новини.LIVE.

Бывший игрок "Динамо" Леонид Буряк поделился с Sport.ua ожиданиями относительно предстоящего поединка.

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Матч, напомним, состоится сегодня, 21 января. Начало в 17:30 по киевскому времени.

Что сказал Буряк

Леонид Буряк отметил, что "Галатасарай" собрал в составе всех лучших исполнителей, которые не подошли топовым клубам АПЛ.

"Динамо" имеет свои задачи. Надо немного себя реабилитировать и зацепиться за результат. Продолжается серьезная работа и ведется подготовка ко второй половине сезона", — добавил он.

По словам Буряка, "Динамо" в матче с "Галатасараем" пройдет первый тест на то, насколько команда готова к продолжению сезона.

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