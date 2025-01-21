Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Буряк анонсировал тест для Динамо на матче с Галатасараем arrow

Буряк анонсировал тест для Динамо на матче с Галатасараем

21 января 2025 15:41
Александр Ильющенков - Редактор
Буряк поделился ожиданиями от матча Галатасарай Динамо
Игроки "Динамо" на тренировке перед матчем с "Галатасараем". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Александр Ильющенков - Редактор

Украинские клубы возвращаются к матчам в еврокубках. Онлайн-трансляция матча "Галатасарай" — "Динамо" будет доступна на портале Новини.LIVE.

Бывший игрок "Динамо" Леонид Буряк поделился с Sport.ua ожиданиями относительно предстоящего поединка.

Читайте также:

Матч, напомним, состоится сегодня, 21 января. Начало в 17:30 по киевскому времени.

 

Что сказал Буряк

Леонид Буряк отметил, что "Галатасарай" собрал в составе всех лучших исполнителей, которые не подошли топовым клубам АПЛ.

"Динамо" имеет свои задачи. Надо немного себя реабилитировать и зацепиться за результат. Продолжается серьезная работа и ведется подготовка ко второй половине сезона", — добавил он.

По словам Буряка, "Динамо" в матче с "Галатасараем" пройдет первый тест на то, насколько команда готова к продолжению сезона.

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин передумал уходить из клуба.

Стало известно, с кем украинский боксер Александр Усик встретится в 2025 году.

Другой украинский боксер, Владимир Кличко планирует свое возвращение на ринг.

В УАФ решили, где Украина сыграет матч Лиги Наций против Бельгии.

спорт футбол Динамо Лига Европы Галатасарай Леонид Буряк

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:44 Сильный ветер надвигается на Одессу — к чему готовиться

16:31 Галатасарай — Динамо — трансляция решающей игры Лиги Европы

16:22 Предупреждение об опасности — какой будет погода в Киеве завтра

16:16 Самый дешевый мобильный тариф для пенсионеров — какая цена

15:57 Белый билет по дешевке — на Одесчине задержали предпринимателя

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:55 В "Резерв+" вернули отсрочки для студентов и аспирантов

15:52 Трамп распорядился признавать в США только два пола

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

15:26 Стена памяти — в Одессе открыли четвертую очередь мемориала

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

16:44 Сильный ветер надвигается на Одессу — к чему готовиться

16:31 Галатасарай — Динамо — трансляция решающей игры Лиги Европы

16:22 Предупреждение об опасности — какой будет погода в Киеве завтра

16:16 Самый дешевый мобильный тариф для пенсионеров — какая цена

15:57 Белый билет по дешевке — на Одесчине задержали предпринимателя

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:55 В "Резерв+" вернули отсрочки для студентов и аспирантов

15:52 Трамп распорядился признавать в США только два пола

15:26 Стена памяти — в Одессе открыли четвертую очередь мемориала

15:03 В Беларуси начались досрочные выборы президента

15:02 Морозы и ветер — какой будет погода в Харькове завтра

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать