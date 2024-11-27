Георгій Бущан оцінив шанси Динамо в матчі з Вікторією

Георгій Бущан. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" 28 листопада зіграє матч п’ятого туру основного раунду Ліги Європи. Суперником українців стане чеська "Вікторія" Пльзень.

Перед грою воротар "Динамо" Георгій Бущан на пресконференції відповів на питання журналістів.

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Воротар "Динамо"заявив, що клуб із Чехії вирізняється командною грою, й тому він не став окремо виділяти когось із гравців.

Відповідаючи на запитання про свою роль у команді, Бущан підкреслив, що завжди відчуває відповідальність перед кожною грою, незалежно від того, чи це матч Ліги Європи, чи чемпіонату України.

Щодо Гамбургу як місця проведення домашніх матчів, Бущан висловив вдячність Німеччині за теплий прийом і відзначив гарний стадіон, але поскаржився на недостатню кількість підтримки.

"Тут гарний стадіон, але хотілося б на ньому більше підтримки. Дякую Гамбургу за теплий прийом нашої команди", — сказав Бущан.

Зазначимо, що після чотирьох турів Ліги Європи "Динамо" є найгіршою командою турніру.

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