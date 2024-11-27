Динамо проти Вікторії Пльзень: коментар Шовковського про гру

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" 28 листопада зіграє матч п’ятого туру основного раунду Ліги Європи. Суперником українського клубу стане чеська "Вікторія" Пльзень.

Перед грою головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський на пресконференції відповідав на питання журналістів.

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Шовковський розповів, що команда не зможе розраховувати на травмованих Володимира Шепелєва, Олександра Піхальонка, Андрія Ярмоленка, Данеля Себальйоса та Олександра Андрієвського. До них доєднається дискваліфікований Владислав Дубінчак, який заробив червону картку в грі з "Ференцварошем".

Під час спілкування Шовковський знову поскаржився на складну логістику.

"Коли граєш на високому рівні, немає дрібниць. Ми можемо звикнути, але такі речі все одно даються взнаки, кожна така дрібничка не додає нам можливостей. Про це вже багато говорилося, мені не хочеться повторюватися, але цей фактор все одно має значення", — сказав Шовковський.

Шовковський оцінив "Вікторію"

Тренер зауважив, що "Вікторія" демонструє стабільність і високий рівень гри. Команда регулярно бере участь у єврокубках, бореться за чемпіонство в Чехії та поки що не програла жодного матчу в цьому сезоні, включно з кваліфікацією та основним етапом Ліги Європи.

Шовковський вважає, що ці досягнення свідчать про її агресивність і потужність.

Фахівець також зазначив, що чеські команди завжди славилися своєю наполегливістю, і грати проти них було непросто. Такі матчі, на його думку, завжди привертають увагу вболівальників і залишають яскраві враження.

Матч "Динамо" проти "Вікторії" відбудеться 28 листопада о 22:00 за київським часом.

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