Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шовковський заявив, що з Вікторією в ЛЄ не зіграють шість гравців arrow

Шовковський заявив, що з Вікторією в ЛЄ не зіграють шість гравців

27 листопада 2024 20:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо проти Вікторії Пльзень: коментар Шовковського про гру
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" 28 листопада зіграє матч п’ятого туру основного раунду Ліги Європи. Суперником українського клубу стане чеська "Вікторія" Пльзень.

Перед грою головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський на пресконференції відповідав на питання журналістів.

Читайте також:

У "Динамо" великі кадрові втрати

Шовковський розповів, що команда не зможе розраховувати на травмованих Володимира Шепелєва, Олександра Піхальонка, Андрія Ярмоленка, Данеля Себальйоса та Олександра Андрієвського. До них доєднається дискваліфікований Владислав Дубінчак, який заробив червону картку в грі з "Ференцварошем".

Під час спілкування Шовковський знову поскаржився на складну логістику.

"Коли граєш на високому рівні, немає дрібниць. Ми можемо звикнути, але такі речі все одно даються взнаки, кожна така дрібничка не додає нам можливостей. Про це вже багато говорилося, мені не хочеться повторюватися, але цей фактор все одно має значення", — сказав Шовковський.

Шовковський оцінив "Вікторію"

Тренер зауважив, що "Вікторія" демонструє стабільність і високий рівень гри. Команда регулярно бере участь у єврокубках, бореться за чемпіонство в Чехії та поки що не програла жодного матчу в цьому сезоні, включно з кваліфікацією та основним етапом Ліги Європи.

Шовковський вважає, що ці досягнення свідчать про її агресивність і потужність.

Фахівець також зазначив, що чеські команди завжди славилися своєю наполегливістю, і грати проти них було непросто. Такі матчі, на його думку, завжди привертають увагу вболівальників і залишають яскраві враження.

Матч "Динамо" проти "Вікторії" відбудеться 28 листопада о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, воротар збірної України Андрій Лунін може замінити в основі "Реала" Тібо Куртуа.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик з'явився у мемі разом з Максом Ферстаппеном.

Польський форвард "Барселони" Роберт Левандовський може відновити справедливість та отримати Золотий м'яч-2020.

Колишній футболіст національної команди Грузії може стати президентом країни від правлячої партії.

футбол Динамо Ліга Європи Олександр Шовковський єврокубки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:35 Стартові склади на матч ПСВ-Шахтар — чи здивував Пушич

21:30 Існують чіткі критерії — чому ТЦК може анулювати відстрочку

21:27 Трамп призначив спецпредставника щодо України — хто ним стане

21:13 На Рівненщині засуджений ухилянт вдруге отримав повістку

21:04 Експерт пояснив, чому в тилу військових більше, аніж на нулі

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

20:59 Шовковський заявив, що з Вікторією в ЛЄ не зіграють шість гравців

20:43 Зеленський провів розмову з Рютте — про що йшлося

20:27 Зеленський поділився подробицями візиту Умєрова до Кореї — відео

20:22 Низку регіонів заллють дощі — синоптики дали прогноз на завтра

20:10 Воїн "на папері" — адвокат відповів, як викрити фейкового солдата

21:35 Стартові склади на матч ПСВ-Шахтар — чи здивував Пушич

21:30 Існують чіткі критерії — чому ТЦК може анулювати відстрочку

21:27 Трамп призначив спецпредставника щодо України — хто ним стане

21:13 На Рівненщині засуджений ухилянт вдруге отримав повістку

21:04 Експерт пояснив, чому в тилу військових більше, аніж на нулі

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

20:59 Шовковський заявив, що з Вікторією в ЛЄ не зіграють шість гравців

20:43 Зеленський провів розмову з Рютте — про що йшлося

20:27 Зеленський поділився подробицями візиту Умєрова до Кореї — відео

20:22 Низку регіонів заллють дощі — синоптики дали прогноз на завтра

20:10 Воїн "на папері" — адвокат відповів, як викрити фейкового солдата

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК