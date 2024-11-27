Динамо U-19 перемогло 2 Корріку 5-0 у Юнацькій лізі УЄФА

Матвій Пономаренко зробив хет-трик. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" U-19 зіграло в першому матчі третього раунду "Шляху чемпіонів" в Юнацькій лізі УЄФА. Суперником киян був клуб "2 Корріку" U-19 з Косово.

Київський клуб виграв з рахунком 5:0, передає портал Новини.LIVE.

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Українська команда з перших хвилин заволоділа перевагою та відкрила рахунок зусиллями Кирила Осипенка. Цей же гравець через 5 хвилин асистував Матвію Пономаренку.

Матвій у другому таймі ще двічі забив. Цікаво, що гравець через зайву вагу не долучається до основної команди, але в U-19 він найрезультативніший.

Крапку в матчі на 94-й хвилині поставив Іван Андрейко.

Матч-відповідь між "Динамо" та "2 Корріку" запланований на 11 грудня.

Роман Саленко. Фото: "Динамо"

"Динамо" U-19 — "2 Корріку" U-19 — 5:0

Голи: Осипенко, 27, Пономаренко, 32, 58, 73 (пен.), Андрейко (94).

"Динамо": 71. Суркіс (к), 13. Коробов, 5. Сизонюк, 4. Захарченко, 15. Дикий, 22. Осипенко (8. Білий, 76), 18. Саленко (6. Пеікрішвілі, 70), 14. Іщенко (23. Озимай, 80), 7. Кремчанін (16. Шевченко, 76), 30. Андрейко, 11. Пономаренко (9. Лобко, 80).

"2 Корріку": 1. Бугуєвчі, 2. Яшаниця (21. Шала, 64), 4. Абдуллаху, 5. Хаволлі (6. Аліяй, 83), 13. Сила, 8. Беріша (18. Ісуфі, 64), 24. Хайруллаху (20. Мехметі, 46), 10. Жубі, 17. Ахметі, 11. Македончі, 9. Тачі (7. Міфтарі, 46).

Попередження: Осипенко, 55, Іщенко, 77, Коробов, 90 — Жубі, 90.

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