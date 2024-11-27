Динамо U-19 победило 2 Коррика 5-0 в Юношеской лиге УЕФА

Матвей Пономаренко сделал хет-трик. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" U-19 сыграло в первом матче третьего раунда "Пути чемпионов" в Юношеской лиге УЕФА. Соперником киевлян был клуб "2 Коррика" U-19 из Косово.

Киевский клуб выиграл со счетом 5:0, передает портал Новини.LIVE.

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Украинская команда с первых минут завладела преимуществом и открыла счет усилиями Кирилла Осипенко. Этот же игрок через 5 минут ассистировал Матвею Пономаренко.

Матвей во втором тайме еще дважды забил. Интересно, что игрок из-за лишнего веса не играет за основную команду, но в U-19 он самый результативный.

Точку в матче на 94-й минуте поставил Иван Андрейко.

Ответный матч между "Динамо" и "2 Коррика" запланирован на 11 декабря.

Роман Саленко. Фото: "Динамо"

"Динамо" U-19 — "2 Коррика" U-19 — 5:0

Голы: Осипенко, 27, Пономаренко, 32, 58, 73 (пен.), Андрейко (94).

"Динамо": 71. Суркис (к), 13. Коробов, 5. Сизонюк, 4. Захарченко, 15. Дикий, 22. Осипенко (8. Белый, 76), 18. Саленко (6. Пеикришвили, 70), 14 .Ищенко (23. Озимай, 80), 7. Кремчанин (16. Шевченко, 76), 30. Андрейко, 11. Пономаренко (9. Лобко, 80).

"2 Коррика": 1. Бугуевчи, 2. Яшаница (21. Шала, 64), 4. Абдуллаху, 5. Хаволли (6. Алияй, 83), 13. Сила, 8. Бериша (18. Исуфи, 64), 24. Хайруллаху (20. Мехмети, 46), 10. Жуби, 17. Ахмети, 11. Македончи, 9. Тачи (7. Мифтари, 46).

Предупреждения: Осипенко, 55, Ищенко, 77, Коробов, 90 – Жуби, 90.

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