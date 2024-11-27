Динамо против Виктории Пльзень: комментарий Шовковского об игре

Шовковский заявил, что с Викторией в ЛЕ не сыграют шесть игроков
Киевское "Динамо" 28 ноября сыграет матч пятого тура основного раунда Лиги Европы. Соперником украинского клуба станет чешская "Виктория" Пльзень.
Перед игрой главный тренер "Динамо" Александр Шовковский на пресс-конференции отвечал на вопросы журналистов.
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Шовковский рассказал, что команда не сможет рассчитывать на травмированных Владимира Шепелева, Александра Пихаленка, Андрея Ярмоленко, Даниэля Себальйоса и Александра Андриевского. К ним присоединится дисквалифицированный Владислав Дубинчак, заработавший красную карточку в игре с "Ференцварошем".
Во время общения Шовковский снова пожаловался на сложную логистику
"Когда играешь на высоком уровне, нет мелочей. Мы можем привыкнуть, но такие вещи все равно дают о себе знать, каждая такая мелочь не добавляет нам возможностей. Об этом уже много говорилось, мне не хочется повторяться, но этот фактор все равно имеет значение", — сказал Шовковский.
Шовковский оценил "Викторию"
Тренер заметил, что "Виктория" демонстрирует стабильность и высокий уровень игры. Команда регулярно участвует в еврокубках, борется за чемпионство в Чехии и пока не проиграла ни одного матча в этом сезоне, включая квалификацию и основной этап Лиги Европы.
Шовковский считает, что эти достижения свидетельствуют об ее агрессивности и мощи.
Специалист также отметил, что чешские команды всегда славились своей настойчивостью и играть против них было непросто. Подобные матчи, по его мнению, всегда привлекают внимание болельщиков и оставляют яркие впечатления.
Матч "Динамо" против "Виктории" состоится 28 ноября в 22:00 по киевскому времени.
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