Динамо против Виктории Пльзень: комментарий Шовковского об игре

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" 28 ноября сыграет матч пятого тура основного раунда Лиги Европы. Соперником украинского клуба станет чешская "Виктория" Пльзень.

Перед игрой главный тренер "Динамо" Александр Шовковский на пресс-конференции отвечал на вопросы журналистов.

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Шовковский рассказал, что команда не сможет рассчитывать на травмированных Владимира Шепелева, Александра Пихаленка, Андрея Ярмоленко, Даниэля Себальйоса и Александра Андриевского. К ним присоединится дисквалифицированный Владислав Дубинчак, заработавший красную карточку в игре с "Ференцварошем".

Во время общения Шовковский снова пожаловался на сложную логистику

"Когда играешь на высоком уровне, нет мелочей. Мы можем привыкнуть, но такие вещи все равно дают о себе знать, каждая такая мелочь не добавляет нам возможностей. Об этом уже много говорилось, мне не хочется повторяться, но этот фактор все равно имеет значение", — сказал Шовковский.

Шовковский оценил "Викторию"

Тренер заметил, что "Виктория" демонстрирует стабильность и высокий уровень игры. Команда регулярно участвует в еврокубках, борется за чемпионство в Чехии и пока не проиграла ни одного матча в этом сезоне, включая квалификацию и основной этап Лиги Европы.

Шовковский считает, что эти достижения свидетельствуют об ее агрессивности и мощи.

Специалист также отметил, что чешские команды всегда славились своей настойчивостью и играть против них было непросто. Подобные матчи, по его мнению, всегда привлекают внимание болельщиков и оставляют яркие впечатления.

Матч "Динамо" против "Виктории" состоится 28 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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