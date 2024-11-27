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Бущан перед игрой с Викторией пожаловался на слабую поддержку

27 ноября 2024 22:46
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Георгий Бущан оценил шансы Динамо в матче с Викторией
Георгий Бущан. Фото: "Динамо" Киев
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" 28 ноября сыграет матч пятого тура основного раунда Лиги Европы. Соперником украинцев станет чешская "Виктория" Пльзень.

Перед игрой вратарь "Динамо" Георгий Бущан на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.

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Вратарь "Динамо" заявил, что клуб из Чехии отличается командной игрой, поэтому он не стал отдельно выделять кого-то из игроков.

Отвечая на вопрос о своей роли в команде, Бущан подчеркнул, что всегда чувствует ответственность перед каждой игрой, независимо от того, это матч Лиги Европы или чемпионата Украины.

Относительно Гамбурга как места проведения домашних матчей Бущан выразил благодарность Германии за теплый прием и отметил хороший стадион, но пожаловался на недостаточное количество поддержки.

"Здесь хороший стадион, но хотелось бы на нем больше поддержки. Спасибо Гамбургу за теплый прием нашей команды", — сказал Бущан.

Отметим, что после четырех туров Лиги Европы "Динамо" является самой плохой командой турнира.

Напомним, вратарь сборной Украины Андрей Лунин поменяется статусом с Тибо Куртуа.

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футбол Еврокомиссия Динамо Лига Европы Георгий Бущан

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