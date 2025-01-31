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Бущан у центрі драми — як пройшов дебют українця за Аль-Шабаб

31 січня 2025 22:38
Олександр Ільющенков - Редактор
Бущан дебютував у Саудівській Аравії після переходу з Динамо
Голкіпер "Аль-Шабаба" Георгій Бущан. Фото: instagram.com/alshababsaudifc
Олександр Ільющенков - Редактор

У Саудівській Аравії нарешті стався дебют українця. Він вийшов досить насиченим. 

Український голкіпер Георгій Бущан дебютував за саудівський "Аль-Шабаб" з поразки 1:3 від "Аль-Іттіфака", повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Після цієї поразки "Аль-Шабаб" залишився на шостому місці у турнірній таблиці. Проте, відставання від лідерів збільшилося. 

Форма Георгія Бущана
Форма Георгія Бущана в роздягальні. Фото: instagram.com/alshababsaudifc

Як пройшов дебют Бущана

Українець пропустив три м'ячі від суперника, два з них забив колишній гравець ПСЖ та Ліверпуля Жоржиньо Вейналдум. 

На 75 хвилині форвард "Аль-Шабаба" Хамдалла міг скоротити відставання від суперника, але не забив пенальті, вдаривши вище воріт. 

"Аль-Шабаб" після 18 зіграних турів має 9 перемог та сім поразок. Наступну гру команда Бущана зіграє шостого лютого проти "Аль-Халіджа". 

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