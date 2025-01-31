Бущан дебютував у Саудівській Аравії після переходу з Динамо

Бущан у центрі драми — як пройшов дебют українця за Аль-Шабаб
У Саудівській Аравії нарешті стався дебют українця. Він вийшов досить насиченим.
Український голкіпер Георгій Бущан дебютував за саудівський "Аль-Шабаб" з поразки 1:3 від "Аль-Іттіфака", повідомляє портал Новини.LIVE.
Після цієї поразки "Аль-Шабаб" залишився на шостому місці у турнірній таблиці. Проте, відставання від лідерів збільшилося.
Як пройшов дебют Бущана
Українець пропустив три м'ячі від суперника, два з них забив колишній гравець ПСЖ та Ліверпуля Жоржиньо Вейналдум.
На 75 хвилині форвард "Аль-Шабаба" Хамдалла міг скоротити відставання від суперника, але не забив пенальті, вдаривши вище воріт.
"Аль-Шабаб" після 18 зіграних турів має 9 перемог та сім поразок. Наступну гру команда Бущана зіграє шостого лютого проти "Аль-Халіджа".
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