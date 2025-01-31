Бущан дебютировал в Саудовской Аравии после перехода из Динамо

Голкипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан. Фото: instagram.com/alshababsaudifc

В Саудовской Аравии наконец-то состоялся дебют украинца. Он получился достаточно насыщенным.

Украинский голкипер Георгий Бущан дебютировал за саудовский "Аль-Шабаб" с поражения 1:3 от "Аль-Иттифака", сообщает портал Новини.LIVE.

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Форма Георгия Бущана в раздевалке. Фото: instagram.com/alshababsaudifc

Как прошел дебют Бущана

Украинец пропустил три мяча от соперника, два из них забил бывший игрок ПСЖ и Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум.

На 75 минуте форвард "Аль-Шабаба" Хамдалла мог сократить отставание от соперника, но не забил пенальти, ударив выше ворот.

"Аль-Шабаб" после 18 сыгранных туров имеет 9 побед и семь поражений. Следующую игру команда Бущана сыграет шестого февраля против "Аль-Халиджа".

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