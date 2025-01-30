Бущан раніше не перейшов в чемпіонат Англії — він розповів, що сталося

Георгій Бущан. Фото: "Динамо"

Вихованець київського "Динамо" Георгій Бущан вперше покинув команду. Гравець збірної України перебрався в "Аль-Шабаб" з Саудівської Аравії.

При цьому в інтерв’ю пресслужбі "Динамо" Георгій розповів, що міг покинути команду кілька років тому й перебратися в Англію.

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Чому Бущан не пішов раніше

За словами Бущана, деякий час він морально готував себе до трансферу з "Динамо" до іноземного клубу.

При цьому Георгій зазначив, що після кількох зірваних переходів він вирішив зосередитися на кар’єрі в київському клубі та планував стати його легендою.

Воротар розповів, що взимку 2022 року міг би перейти до англійського чемпіонату разом із Віталієм Миколенком, який тоді перебрався до "Евертона".

Також він підтвердив, що "Ноттінгем Форест" дійсно проявляв до нього інтерес після виходу в АПЛ. Однак Бущан не перейшов через операцію на спині, яку йому зробили в Мюнхені, Німеччина.

Нагадаємо, воротар національної команди Анатолій Трубін може перейти до відомого клубу АПЛ.

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