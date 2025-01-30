Бущан раньше не перешел в чемпионат Англии — он рассказал, что произошло

Георгий Бущан. Фото: "Динамо"

Выпускник киевского "Динамо" Георгий Бущан впервые покинул команду. Игрок сборной Украины перебрался в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.

При этом в интервью пресс-службе "Динамо" Георгий рассказал, что мог покинуть команду несколько лет назад и перебраться в Англию.

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Почему Бущан не ушел раньше

По словам Бущана, некоторое время он морально готовил себя к трансферу из "Динамо" в иностранный клуб.

При этом Георгий отметил, что после нескольких сорванных переходов он решил сосредоточиться на карьере в киевском клубе и планировал стать его легендой.

Вратарь рассказал, что зимой 2022 года мог бы перейти в английский чемпионат вместе с Виталием Миколенко, который тогда перебрался в "Эвертон".

Также он подтвердил, что "Ноттингем Форест" действительно проявлял к нему интерес после выхода в АПЛ. Однако Бущан не перешел из-за операции на спине, которую ему сделали в Мюнхене, Германия.

Напомним, вратарь национальной команды Анатолий Трубин может перейти в известный клуб АПЛ.

Бывший игрок киевского "Динамо" Марис Верпаковскис рассказал, чем его удивил главный тренер киевлян Александр Шовковский.

Киевское "Динамо" прощалось с вратарем Георгием Бущаном.