Бущан раньше не перешел в чемпионат Англии — он рассказал, что произошло

Бущан признался, что ранее должен был переехать в Англию
Выпускник киевского "Динамо" Георгий Бущан впервые покинул команду. Игрок сборной Украины перебрался в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.
При этом в интервью пресс-службе "Динамо" Георгий рассказал, что мог покинуть команду несколько лет назад и перебраться в Англию.
Почему Бущан не ушел раньше
По словам Бущана, некоторое время он морально готовил себя к трансферу из "Динамо" в иностранный клуб.
При этом Георгий отметил, что после нескольких сорванных переходов он решил сосредоточиться на карьере в киевском клубе и планировал стать его легендой.
Вратарь рассказал, что зимой 2022 года мог бы перейти в английский чемпионат вместе с Виталием Миколенко, который тогда перебрался в "Эвертон".
Также он подтвердил, что "Ноттингем Форест" действительно проявлял к нему интерес после выхода в АПЛ. Однако Бущан не перешел из-за операции на спине, которую ему сделали в Мюнхене, Германия.
Напомним, вратарь национальной команды Анатолий Трубин может перейти в известный клуб АПЛ.
Бывший игрок киевского "Динамо" Марис Верпаковскис рассказал, чем его удивил главный тренер киевлян Александр Шовковский.
Киевское "Динамо" прощалось с вратарем Георгием Бущаном.
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