Георгій Бущан із Динамо став найкращим голкіпером сезону в УПЛ

Георгій Бущан святкує перемогу. Фото: пресслужба "Динамо"

Голкіпер збірної України та київського "Динамо" Георгій Бущан став володарем престижної індивідуальної нагороди. Його визнали найкращим воротарем сезону 2023/2024 у Прем'єр-лізі.

"Динамо" посіло друге місце у підсумковій турнірній таблиці, нагадує офіційний сайт УПЛ.

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У сезоні 2023/2024 Георгій Бущан взяв участь у 26 поєдинках чемпіонату України. У 11 матчах воротар не пропустив у свої ворота жодного голу. Також у 6 зустрічах 30-річний голкіпер виводив "Динамо" на поле з капітанською пов'язкою.

Георгій Бущан із партнерами по команді. Фото: пресслужба "Динамо"

Досягнення Бущана у "Динамо"

Внесок воротаря в те, що "біло-сині" посіли друге місце у підсумковій турнірній таблиці, виявився дуже суттєвим. Після того, як Олександр Шовковський очолив столичну команду, статистика "Динамо" покращилася. Це стосується й гри основного воротаря "біло-синіх".

Саме Георгія Бущана було визнано найкращим голкіпером сезону в УПЛ. Він випередив Дмитра Різника з "Шахтаря" та Кирила Фесюна з "Колоса".

Георгій Бущан у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Динамо" минулого сезону пропустило 28 голів. При цьому лише 21 з них було пропущено у тих матчах, коли місце у воротах посідав Бущан. Менше "Динамо" у сезоні пропустили лише "Дніпро-1" (27) та "Шахтар" (24).

Наразі Бущан готується до матчів Євро-2024 у складі збірної України.

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