Георгий Бущан из Динамо стал лучшим голкипером сезона в УПЛ

Бущан под руководством Шовковского был признан лучшим вратарем УПЛ
Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан стал обладателем престижной индивидуальной награды. Его признали лучшим вратарем сезона 2023/2024 в Премьер-лиге.
"Динамо" заняло второе место в итоговой турнирной таблице, напоминает официальный сайт УПЛ.
В сезоне 2023/2024 Георгий Бущан принял участие в 26 поединках чемпионата Украины. В 11 матчах вратарь не пропустил в свои ворота ни одного гола. Также в 6 встречах 30-летний голкипер выводил "Динамо" на поле с капитанской повязкой.
Достижение Бущана в "Динамо"
Вклад вратаря в то, что "бело-синие" заняли второе место в итоговой турнирной таблице, оказался очень существенным. После того как Александр Шовковский возглавил столичную команду, статистика "Динамо" улучшилась. Это касается и игры основного вратаря "бело-синих".
Именно Георгий Бущан был признан лучшим голкипером сезона в УПЛ. Он опередил Дмитрия Резника из "Шахтера" и Кирилла Фесюна из "Колоса".
"Динамо" в прошлом сезоне пропустило 28 голов. При этом только 21 из них были пропущены в тех матчах, когда место в воротах занимал Бущан. Меньше "Динамо" в сезоне пропустили только "Днепр-1" (27) и "Шахтер" (24).
Сейчас Бущан готовится к матчам Евро-2024 в составе сборной Украины.
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