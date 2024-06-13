Георгий Бущан из Динамо стал лучшим голкипером сезона в УПЛ

Георгий Бущан празднует победу. Фото: пресс-служба "Динамо"

Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан стал обладателем престижной индивидуальной награды. Его признали лучшим вратарем сезона 2023/2024 в Премьер-лиге.

"Динамо" заняло второе место в итоговой турнирной таблице, напоминает официальный сайт УПЛ.

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В сезоне 2023/2024 Георгий Бущан принял участие в 26 поединках чемпионата Украины. В 11 матчах вратарь не пропустил в свои ворота ни одного гола. Также в 6 встречах 30-летний голкипер выводил "Динамо" на поле с капитанской повязкой.

Георгий Бущан с партнерами по команде. Фото: пресс-служба "Динамо"

Достижение Бущана в "Динамо"

Вклад вратаря в то, что "бело-синие" заняли второе место в итоговой турнирной таблице, оказался очень существенным. После того как Александр Шовковский возглавил столичную команду, статистика "Динамо" улучшилась. Это касается и игры основного вратаря "бело-синих".

Именно Георгий Бущан был признан лучшим голкипером сезона в УПЛ. Он опередил Дмитрия Резника из "Шахтера" и Кирилла Фесюна из "Колоса".

Георгий Бущан в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Динамо" в прошлом сезоне пропустило 28 голов. При этом только 21 из них были пропущены в тех матчах, когда место в воротах занимал Бущан. Меньше "Динамо" в сезоне пропустили только "Днепр-1" (27) и "Шахтер" (24).

Сейчас Бущан готовится к матчам Евро-2024 в составе сборной Украины.

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