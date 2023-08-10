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Буткевич підписав у "Полісся" талановитого іноземного форварда: але є нюанс

10 серпня 2023 14:25
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Агабекян Карен
редактор
Буткевич підписав у "Полісся" талановитого іноземного форварда: але є нюанс
Аріельсон у футболці "Полісся". Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" після двох турів Української прем'єр-ліги зрозуміло, що їм потрібно посилити напад. Тому в клубі звернули погляд на бразильський ринок.

На офіційному сайті клуб оголосив про трансфер гравця з Бразилії.

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"Полісся" на офіційному сайті оголосило про підписання 18-річного форварда "Крузейро" Аріельсона. Наразі йдеться про оренду з правом викупу.

Аріельсон грає за молодіжну команду "Крузейро", де забив два м’ячі в 9 матчах. Наразі виступає за збірну Бразилії U-20.

Популярний німецький статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

За словами генерального директора клубу Володимира Загурського, Аріельсон вже продемонстрував свою результативність та ефективність на полі.

При цьому в команді можуть бути й інші трансфери іноземних гравців.

"Селекційна робота на цьому не зупиняється і ми продовжимо слідкувати за футболістами, які потенційно можуть підсилити склад "Полісся", — сказав Загурський.

Але, як ми написали в заголовку, стосовно цього трансфера є нюанс. Після публікації новини згодом її видалили з офіційних ресурсів клубу.

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