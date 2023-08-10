Буткевич підписав у "Полісся" талановитого іноземного форварда: але є нюанс
Житомирське "Полісся" після двох турів Української прем'єр-ліги зрозуміло, що їм потрібно посилити напад. Тому в клубі звернули погляд на бразильський ринок.
На офіційному сайті клуб оголосив про трансфер гравця з Бразилії.
У літнє трансферне вікно "Полісся" було активним на трансферному ринку в Україні. Але найкращою стала купівля вінгера з чемпіонату Франції Бенні Макуани.
Талановитий бразилець на заміну Будківському?
"Полісся" на офіційному сайті оголосило про підписання 18-річного форварда "Крузейро" Аріельсона. Наразі йдеться про оренду з правом викупу.
Аріельсон грає за молодіжну команду "Крузейро", де забив два м’ячі в 9 матчах. Наразі виступає за збірну Бразилії U-20.
Популярний німецький статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.
За словами генерального директора клубу Володимира Загурського, Аріельсон вже продемонстрував свою результативність та ефективність на полі.
При цьому в команді можуть бути й інші трансфери іноземних гравців.
"Селекційна робота на цьому не зупиняється і ми продовжимо слідкувати за футболістами, які потенційно можуть підсилити склад "Полісся", — сказав Загурський.
Але, як ми написали в заголовку, стосовно цього трансфера є нюанс. Після публікації новини згодом її видалили з офіційних ресурсів клубу.
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