Буткевич підписав у "Полісся" талановитого іноземного форварда: але є нюанс

Аріельсон у футболці "Полісся". Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" після двох турів Української прем'єр-ліги зрозуміло, що їм потрібно посилити напад. Тому в клубі звернули погляд на бразильський ринок.

На офіційному сайті клуб оголосив про трансфер гравця з Бразилії.

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"Полісся" на офіційному сайті оголосило про підписання 18-річного форварда "Крузейро" Аріельсона. Наразі йдеться про оренду з правом викупу.

Аріельсон грає за молодіжну команду "Крузейро", де забив два м’ячі в 9 матчах. Наразі виступає за збірну Бразилії U-20.

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За словами генерального директора клубу Володимира Загурського, Аріельсон вже продемонстрував свою результативність та ефективність на полі.

При цьому в команді можуть бути й інші трансфери іноземних гравців.

"Селекційна робота на цьому не зупиняється і ми продовжимо слідкувати за футболістами, які потенційно можуть підсилити склад "Полісся", — сказав Загурський.

Але, як ми написали в заголовку, стосовно цього трансфера є нюанс. Після публікації новини згодом її видалили з офіційних ресурсів клубу.

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