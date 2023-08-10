Буткевич подписал в "Полесье" талантливого иностранного форварда: но есть нюанс
Житомирское "Полесье" после двух туров Украинской премьер-лиги поняло, что им нужно усилить нападение. Поэтому в клубе обратили взор на бразильский рынок.
На официальном сайте клуб объявил о трансфере игрока из Бразилии.
В летнее трансферное окно "Полесье" было активно на трансферном рынке в Украине. Но лучшей стала покупка вингера из чемпионата Франции Бенни Макуаны.
Талантливый бразилец взамен Будковскому?
"Полесье" на официальном сайте объявило о подписании 18-летнего форварда "Крузейро" Ариэльсона. Речь идет об аренде с правом выкупа.
Ариэльсон играет за молодежную команду "Крузейро", где забил два мяча в 9 матчах. Выступает за сборную Бразилии U-20.
Популярный немецкий статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.
По словам генерального директора клуба Владимира Загурского, Ариэльсон продемонстрировал свою результативность и эффективность на поле.
При этом в команде могут случиться и другие трансферы иностранных игроков.
"Селекционная работа на этом не останавливается, и мы продолжим следить за футболистами, которые потенциально могут усилить состав "Полесья", — сказал Загурский.
Но, как мы написали в заголовке, по этому трансферу есть нюанс. После публикации новости ее затем удалили из официальных ресурсов клуба.
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