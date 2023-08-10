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Буткевич подписал в "Полесье" талантливого иностранного форварда: но есть нюанс

10 августа 2023 14:25
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Агабекян Карен
редактор
Буткевич подписал в "Полесье" талантливого иностранного форварда: но есть нюанс
Ариэльсон в футболке "Полесье". Фото: "Полесье"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" после двух туров Украинской премьер-лиги поняло, что им нужно усилить нападение. Поэтому в клубе обратили взор на бразильский рынок.

На официальном сайте клуб объявил о трансфере игрока из Бразилии.

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В летнее трансферное окно "Полесье" было активно на трансферном рынке в Украине. Но лучшей стала покупка вингера из чемпионата Франции Бенни Макуаны.

Талантливый бразилец взамен Будковскому?

"Полесье" на официальном сайте объявило о подписании 18-летнего форварда "Крузейро" Ариэльсона. Речь идет об аренде с правом выкупа.

Ариэльсон играет за молодежную команду "Крузейро", где забил два мяча в 9 матчах. Выступает за сборную Бразилии U-20.

Популярный немецкий статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

По словам генерального директора клуба Владимира Загурского, Ариэльсон продемонстрировал свою результативность и эффективность на поле.

При этом в команде могут случиться и другие трансферы иностранных игроков.

"Селекционная работа на этом не останавливается, и мы продолжим следить за футболистами, которые потенциально могут усилить состав "Полесья", — сказал Загурский.

Но, как мы написали в заголовке, по этому трансферу есть нюанс. После публикации новости ее затем удалили из официальных ресурсов клуба.

Напомним, сборная Украины узнала о соперниках в отборе на чемпионат Европы.

Будущий соперник "Динамо" в еврокубке сделает Украине большие пожертвования.

"Динамо", если пройдет "Арис", то сыграет с одной из сильнейших команд.

Новый клуб Анатолия Трубина выиграл Суперкубок своей страны.

В британском клубе оценили дебют украинского нападающего.

 

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