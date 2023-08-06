"Рух" розгромив "Ворсклу", провал "Зорі", "Дніпро-1" на везінні та видаленні переміг "Полісся"

Бабенко після переможного голу. Фото: "Дніпро-1"

6 серпня у рамках Української прем'єр-ліги пройшло чотири матчі другого туру Української прем'єр-ліги. Дві гри завершилися сенсаціями.

У центральному матчі ігрового дня "Дніпро-1" відіграв проти "Полісся", повідомив портал Новини.LIVE.

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Центральним матчем ігрового дня стало протистояння віцечемпіона України "Дніпра-1" та амбіційного новачка з Житомира.

Результат матчу вирішило видалення на 20-й хвилині гравця "Полісся" Богдана Кушніренка. При цьому, граючи в більшості, у "Дніпра-1" без Артема Довбика були проблемі з реалізацією моментів. Рахунок на 63-й хвилині красивим дальнім ударом під стійку відкрив Олександр Піхальонок.

Проте на 86-й хвилині суддя призначив пенальті за очевидну гру рукою й тому з 11 метрів Денис Янаков не промахнувся. Матч йшов до нічиєї, поки на 1-й доданій хвилині Руслан Бабенко не завдав наддальнього удару, який прошив ворота гостей.

"Дніпро-1" — "Полісся" — 2:1

Голи: Піхальонок, 63, Бабенко, 90+1 — Янаков, 87 (пен.)

"Дніпро-1": Кінарейкін — Є. Пасіч (Танчик, 46), Адамюк, Сарапій, Каплієнко — Бабенко, Бланко — Мірошниченко (Сваток, 66), Піхальонок, Рубчинський (Когут, 63) — Третьяков (Ківінда, 63).

"Полісся": Кудрик — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко, Огіря — Козак (Назаренко, 46), Танковський (Крушинський, 64), Макуана — Будківський (Янаков, 76).

Попередження: Пасіч, Сваток, Сарапій — Танковський

Видалення: Кушніренко, 20

Ковалівський "Колос" приймав "Чорноморець" й на початку матчу мав декілька непоганих моментів для взяття воріт. Але вдалося відкрити рахунок лише на 77-й, коли Вдадислав Велетень на дальній штанзі відгукнувся на подачу з правого флангу.

На 88-й хвилині матчу після подачі з флангу Вадим Мілько скинув у центр штрафної м’яч на Андрія Цурікова, і той не залишив шансів голкіперу.

"Колос" — "Чорноморець" — 2:0

Гол: Велетень, 77, Цуріков, 88

"Колос": Фесюн, Бондаренко, Бурда, Демченко (Ільїн 73), Цуріков, Оріховський (Мілько 85), Безбородько (Салабай 73), Лучкевич, Золотов, М'якушко (Велетень 64), Богданов (Болбат 64)

"Чорноморець": Білик, Єрмаков, Гучек (Штогрін 84), Кузик, Шпорн (Хадіда 84), Путря, Бойчук, Васильєв, Брагару, Ієде Самсон, Салюк

Попередження: Богданов 54, Золотов 61, Оріховський 81 – Путря 17, Бойчук 45, Гучек 45+4, Шпорн 66, Салюк 78, Білик 80

"Луганська "Зоря" на початку матчу заробила пенальті, який реалізував Денис Антюх. Під завершення першого тайму Максим Луньов відновив парітет.

На 57-й хвилині підопічні Юрія Вернидуба повели у рахунку. Це Клим Приходько відгукнувся на передачу молодого Івана Дібанго.

На 72-й хвилині вилучили Іллю Гулька й шансів у "Зорі" зрівняти рахунок поменшало. До того ж на 88-й хвилині суддя призначив пенальті в ворота "Зорі", але Дмитро Хомченовський пробив у поперечину.

В компенсований час Роман Дебелко закріпив перевагу "Кривбасу" — 3:1.

"Зоря" — "Кривбас" — 1:3

Голи: Антюх, 4 (пен.) — Луньов, 42, Приходько, 57, Дебелко, 90+6

"Зоря": Сапутін, Батагов, Снурніцин (Гулько, 59), Вантух, Кірюханцев, Дрішлюк (Нагнойний, 68), Мишньов, Волошин (Тлумак, 83), Антюх (Бугай, 59), Аліференко (Мичин, 59)

"Кривбас": Кліщук, Понєдельник, Безкоровайний, Стецьков, Дібанго, Ілич (Татарков, 58), Бізімана (Приходько, 46), Задерака, Луньов (Дебелко, 86), Хомченовський, Кожушко (Вакулко, 77)

Попередження: Вантух, Антюх, Гулько, Бугай – Задерака, Бізімана, Кожушко, Татарков

Вилучення: Гулько, 72

Після вильоту з єврокубків полтавська "Ворскла" приїхала до Львова й вже на 10-й хвилині відкрила рахунок зусиллями Олександра Скляра. До великої перерви Юрій Климчук з пенальті рахунок зрівняв.

У другому таймі Климчук вивів львівян вперед. На 70-й хвилині Ілля Квасниця збільшив перевагу, а на 81-й хвилині автогол Євген Павлюка встановив кінцевий рахунок — 4:1.

"Рух" — "Ворскла" — 4:1

Голи: Климчук, 37 (пен.), 58, Квасниця, 70, Павлюк, 81 (АГ) – Скляр, 10

"Рух": Ледвій, Климчук, Притула (Бренер 71), Дідик, Едсон Фернандо (Слюсар 77), Сапуга, Сич (Лях 77), Теслюк (Квасниця 57), Слюбик, Роман, Руніч (Соломон-Отабор 57)

"Ворскла": Ісенко, Скляр, Юрченко (Тіагуїньо 75), Степанюк, Павлюк, Крупський (Хрипчук 69), Бацула (Тузенко 88), Нестеренко, Челядін (Кулаковський 69), Кане, Сантана (Ізотов 87)

Попередження: Слюбик 25 — Сантана 36, Бацула 42, Крупський 65

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