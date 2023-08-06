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"Рух" разгромил "Ворсклу", провал "Зари", "Днепр-1" на везении и удалении победил "Полесье"

6 августа 2023 23:42
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Агабекян Карен
редактор
"Рух" разгромил "Ворсклу", провал "Зари", "Днепр-1" на везении и удалении победил "Полесье"
Бабенко после победного гола. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

6 августа в рамках Украинской премьер-лиги прошли четыре матча второго тура Украинской премьер-лиги. Две игры завершились сенсациями.

В центральном матче игрового дня "Днепр-1" отыграл против "Полесья", сообщил портал Новости.LIVE.

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Центральным матчем игрового дня стало противостояние вице-чемпиона Украины "Днепра-1" и амбициозного новичка из Житомира.

Результат матча решило удаление на 20-й минуте игрока "Полесья" Богдана Кушниренко. При этом, играя в большинстве, у "Днепра-1" без Артема Довбика были проблемы с реализацией моментов. Счет на 63-й минуте красивым дальним ударом под стойку открыл Александр Пихаленок.

Однако на 86-й минуте судья назначил пенальти за очевидную игру рукой и потому с 11 метров Денис Янаков не промахнулся. Матч шел до ничьей, пока на первой добавленной минуте Руслан Бабенко не нанес сверхдальний удар, который прошил ворота гостей.

"Днепр-1" — "Полесье" — 2:1

Голы: Пихаленок, 63, Бабенко, 90+1 — Янаков, 87 (пен.)

"Днепр-1": Кинарейкин — Е. Пасич (Танчик, 46), Адамюк, Сарапий, Каплиенко - Бабенко, Бланко — Мирошниченко (Сваток, 66), Пихаленок, Рубчинский (Когут, 63) — Третьяков (Кивинда, 63).

"Полесье": Кудрик — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушниренко, Огиря — Казак (Назаренко, 46), Танковский (Крушинский, 64), Макуана — Будковский (Янаков, 76).

Предупреждения: Пасич, Сваток, Сарапий - Танковский

Удаление: Кушниренко, 20

Ковалевский "Колос" принимал "Черноморец" и в начале матча имел несколько неплохих моментов для взятия ворот. Но удалось открыть счет лишь на 77-й, когда Вдадислав Велетень на дальней штанге откликнулся на подачу с правого фланга.

На 88-й минуте матча после подачи с фланга Вадим Милько сбросил в центр штрафной мяч на Андрея Цурикова, и тот не оставил шансов голкиперу.

"Колос" — "Черноморец" — 2:0

Гол: Великан, 77, Цуриков, 88

"Колос": Фесюн, Бондаренко, Бурда, Демченко (Ильин 73), Цуриков, Ореховский (Милько 85), Безбородько (Салабай 73), Лучкевич, Золотов, Мякушко (Город 64), Богданов (Болбат 64)

"Черноморец": Билык, Ермаков, Гучек (Штогрин 84), Кузык, Шпорн (Хадида 84), Путря, Бойчук, Васильев, Брагару, Иеде Самсон, Салюк

Предупреждения: Богданов 54, Золотов 61, Ореховский 81 – Путря 17, Бойчук 45, Гучек 45+4, Шпорн 66, Салюк 78, Билык 80

"Луганская "Заря" в начале матча заработала пенальти, который реализовал Денис Антюх. К концу первого тайма Максим Лунев восстановил паритет.

На 57-й минуте подопечные Юрия Вернидуба повели в счете. Это Клим Приходько откликнулся на передачу Ивана Дибанго.

На 72-й минуте удалили Илью Гулько и шансов у "Зари" сравнять счет стало меньше. К тому же, на 88-й минуте судья назначил пенальти в ворота "Зари", но Дмитрий Хомченовский пробил в перекладину.

В компенсированное время Роман Дебелко закрепил преимущество "Кривбасса" — 3:1.

"Заря" — "Кривбасс" — 1:3

Голы: Антюх, 4 (пен.) — Лунев, 42, Приходько, 57, Дебелко, 90+6

"Заря": Сапутин, Батагов, Снурницын (Гулько, 59), Вантух, Кирюханцев, Дришлюк (Нагнойный, 68), Мышнев, Волошин (Тлумак, 83), Антюх (Бугай, 59), Алиференко (Мичин, 59)

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Илич (Татарков, 58), Бизимана (Приходько, 46), Задерака, Лунев (Дебелко, 86), Хомченовский, Кожушко (Вакулко, 77)

Предупреждения: Вантух, Антюх, Гулько, Бугай – Задерака, Бизимана, Кожушко, Татарков

Удаление: Гулько, 72

После вылета из еврокубков полтавская "Ворскла" приехала во Львов и уже на 10-й минуте открыла счет усилиями Александра Скляра. До большого перерыва Юрий Климчук с пенальти счет сравнял.

Во втором тайме Климчук вывел львовян вперед. На 70-й минуте Илья Квасница увеличил преимущество, а на 81-й минуте автогол Евгений Павлюк установил конечный счет — 4:1.

"Движение" — "Ворскла" — 4:1

Голы: Климчук, 37 (пен.), 58, Квасница, 70, Павлюк, 81 (АГ) — Скляр, 10

"Движение": Ледвой, Климчук, Притула (Бренер 71), Дидик, Эдсон Фернандо (Слесарь 77), Сапуга, Сыч (Лях 77), Теслюк (Квасница 57), Слюбик, Роман, Рунич (Соломон-Отабор 57)

"Ворскла": Исенко, Скляр, Юрченко (Тиагуиньо 75), Степанюк, Павлюк, Крупский (Хрипчук 69), Бацула (Тузенко 88), Нестеренко, Челядин (Кулаковский 69), Кане, Сантана (Изотов 87)

Предупреждение: Слюбик 25 — Сантана 36, Бацула 42, Крупский 65

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