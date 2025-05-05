Буткевич відроджує легендарну футбольну академію Дніпро-75

Буткевич відновить школу, яка виховала Протасова та Рикуна
Власник житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич продовжує робити інвестиції в футбол. Цього разу він зробить це не в Житомирі, а в рідному Дніпрі.
Про це в Instagram повідомив директор "Полісся" з маркетингу Олександр Денисов.
Буткевич був вихованцем цієї школи
Денисов повідомив про ініціативу Буткевича відродити легендарну футбольну академію "Дніпро-75" у Дніпрі.
Денисов пообіцяв незабаром розкрити деталі проєкту.
За словами директора, Буткевич, який сам є вихованцем школи "Дніпро-75", виступає головним ініціатором її відновлення.
Зазначимо, що "Дніпро-75" виховала зіркових футболістів Олега Протасова, Анатолія Дем’яненка, Олександра Рикуна, Геннадія Литовченка та багатьох інших.
Школа "Дніпро-75" існувала з 1975 року, а в 2007-му році на її основі зробили футбольний клуб, який існував до 2010 року.
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