Буткевич відроджує легендарну футбольну академію Дніпро-75

Геннадій Буткевич. Фото: "Полісся"

Власник житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич продовжує робити інвестиції в футбол. Цього разу він зробить це не в Житомирі, а в рідному Дніпрі.

Про це в Instagram повідомив директор "Полісся" з маркетингу Олександр Денисов.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення Денисова. Фото: скриншот

Буткевич був вихованцем цієї школи

Денисов повідомив про ініціативу Буткевича відродити легендарну футбольну академію "Дніпро-75" у Дніпрі.

Денисов пообіцяв незабаром розкрити деталі проєкту.

За словами директора, Буткевич, який сам є вихованцем школи "Дніпро-75", виступає головним ініціатором її відновлення.

Зазначимо, що "Дніпро-75" виховала зіркових футболістів Олега Протасова, Анатолія Дем’яненка, Олександра Рикуна, Геннадія Литовченка та багатьох інших.

У "Поліссі" відсвяткували річницю створення "Дніпра-75". Фото: instagram.com/alexander_denysov_/

Школа "Дніпро-75" існувала з 1975 року, а в 2007-му році на її основі зробили футбольний клуб, який існував до 2010 року.

Нагадаємо, головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський може змінити команду.

Українська спортсменка розповіла, що хоче бути в окупованому місті.

У каталонській "Барселоні" планують купити зіркового гравця за величезну суму.

Руслан Ротань може перейти в Першу лігу в клуб, який збирає гравців збірної України.