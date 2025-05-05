Буткевич возрождает легендарную футбольную академию Днепр-75

Буткевич восстановит школу, которая воспитала Протасова и Рыкуна
Владелец житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич продолжает делать инвестиции в футбол. На этот раз он сделает это не в Житомире, а в родном Днепре.
Об этом в Instagram сообщил директор "Полесья" по маркетингу Александр Денисов.
Буткевич был воспитанником этой школы
Денисов сообщил об инициативе Буткевича возродить легендарную футбольную академию "Днепр-75" в Днепре.
Денисов пообещал вскоре раскрыть детали проекта.
По словам директора, Буткевич, который сам является воспитанником школы "Днепр-75", выступает главным инициатором ее восстановления.
Отметим, что "Днепр-75" воспитала звездных футболистов Олега Протасова, Анатолия Демьяненко, Александра Рыкуна, Геннадия Литовченко и многих других.
Школа "Днепр-75" существовала с 1975 года, а в 2007-м году на ее основе сделали футбольный клуб, который существовал до 2010 года.
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