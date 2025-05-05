Буткевич возрождает легендарную футбольную академию Днепр-75

Геннадий Буткевич. Фото: "Полесье"

Владелец житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич продолжает делать инвестиции в футбол. На этот раз он сделает это не в Житомире, а в родном Днепре.

Об этом в Instagram сообщил директор "Полесья" по маркетингу Александр Денисов.

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Сообщение Денисова. Фото: скриншот

Буткевич был воспитанником этой школы

Денисов сообщил об инициативе Буткевича возродить легендарную футбольную академию "Днепр-75" в Днепре.

Денисов пообещал вскоре раскрыть детали проекта.

По словам директора, Буткевич, который сам является воспитанником школы "Днепр-75", выступает главным инициатором ее восстановления.

Отметим, что "Днепр-75" воспитала звездных футболистов Олега Протасова, Анатолия Демьяненко, Александра Рыкуна, Геннадия Литовченко и многих других.

В "Полесье" отпраздновали годовщину создания "Днепра-75". Фото: instagram.com/alexander_denysov_/

Школа "Днепр-75" существовала с 1975 года, а в 2007-м году на ее основе сделали футбольный клуб, который существовал до 2010 года.

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