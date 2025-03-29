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Челсі готує 58 млн євро на імениту заміну Мудрику

29 березня 2025 10:08
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Челсі може замінити Мудрика на Ніко Вільямса з Атлетика
Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска. Фото: Reuters
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Лондонський "Челсі" активно працює над своїм підсиленням. Майбутні покупки плануються на літнє трансферне вікно.

Зараз команда активно шукає вінгерів, повідомив портал TEAMtalk.

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Нико Уильямс
Ніко Вільямс. Фото: Reuters

"Челсі" знайшло заміну Мудрику

"Челсі" розпочав переговори щодо переходу 22-річного вінгера "Атлетика" Більбао і збірної Іспанії Ніко Вільямса.

Джерело стверджує, що в контракті іспанського гравця з нинішнім клубом є пункт про можливість достроково розірвати контракт за 58 млн євро.

При цьому, трансфер буде складно реалізувати, якщо "Челсі" не кваліфікується в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Форвард готовий віддавати перевагу клубам, які виступають у найтоповіших турнірах.

У поточному сезоні Вільямс у 37 матчах у всіх турнірах відзначився дев'ятьма голами і сімома результативними передачами.

Чинний контракт футболіста з "Атлетиком" розрахований до літа 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 70 млн євро.

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