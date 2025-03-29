Челсі може замінити Мудрика на Ніко Вільямса з Атлетика

Челсі готує 58 млн євро на імениту заміну Мудрику
Лондонський "Челсі" активно працює над своїм підсиленням. Майбутні покупки плануються на літнє трансферне вікно.
Зараз команда активно шукає вінгерів, повідомив портал TEAMtalk.
Зазначимо, що український вінгер Михайло Мудрик не грав з листопада через провалений допінг-тест. Футболіст досі чекає на результат проби "Б".
"Челсі" знайшло заміну Мудрику
"Челсі" розпочав переговори щодо переходу 22-річного вінгера "Атлетика" Більбао і збірної Іспанії Ніко Вільямса.
Джерело стверджує, що в контракті іспанського гравця з нинішнім клубом є пункт про можливість достроково розірвати контракт за 58 млн євро.
При цьому, трансфер буде складно реалізувати, якщо "Челсі" не кваліфікується в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Форвард готовий віддавати перевагу клубам, які виступають у найтоповіших турнірах.
У поточному сезоні Вільямс у 37 матчах у всіх турнірах відзначився дев'ятьма голами і сімома результативними передачами.
Чинний контракт футболіста з "Атлетиком" розрахований до літа 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 70 млн євро.
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