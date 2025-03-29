Челси может заменить Мудрика на Нико Уильямса из Атлетика

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска. Фото: Reuters

Лондонский "Челси" активно работает над своим усилением. Предстоящие покупки планируются на летнее трансферное окно.

Сейчас команда активно ищет вингеров, сообщил портал TEAMtalk.

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Нико Уильямс. Фото: Reuters

"Челси" нашло замену Мудрику

"Челси" начал переговоры по переходу 22-летнего вингера "Атлетика" Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса.

Источник утверждает, что в контракте испанского игрока с нынешним клубом есть пункт о возможности досрочно расторгнуть контракт за 58 млн евро.

При этом, трансфер будет сложно реализовать, если "Челси" не квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон. Форвард готов отдавать предпочтение клубам, которые выступают в самых топовых турнирах.

В текущем сезоне Уильямс в 37 матчах во всех турнирах отметился девятью голами и семью результативными передачами.

Действующий контракт футболиста с "Атлетиком" рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 70 млн евро.

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