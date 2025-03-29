Челси может заменить Мудрика на Нико Уильямса из Атлетика

Челси готовит 58 млн евро на именитую замену Мудрику
Лондонский "Челси" активно работает над своим усилением. Предстоящие покупки планируются на летнее трансферное окно.
Сейчас команда активно ищет вингеров, сообщил портал TEAMtalk.
Отметим, что украинский вингер Михаил Мудрик не играл с ноября из-за проваленного допинг-теста. Футболист до сих пор ждет результат пробы "Б".
"Челси" нашло замену Мудрику
"Челси" начал переговоры по переходу 22-летнего вингера "Атлетика" Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса.
Источник утверждает, что в контракте испанского игрока с нынешним клубом есть пункт о возможности досрочно расторгнуть контракт за 58 млн евро.
При этом, трансфер будет сложно реализовать, если "Челси" не квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон. Форвард готов отдавать предпочтение клубам, которые выступают в самых топовых турнирах.
В текущем сезоне Уильямс в 37 матчах во всех турнирах отметился девятью голами и семью результативными передачами.
Действующий контракт футболиста с "Атлетиком" рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 70 млн евро.
Напомним, известный тренер планирует сменить Сергея Реброва у руля сборной Украины.
В ФИФА и УЕФА не хотели отстранять Россию, но сделали это из-за Польши.
Киевское "Динамо" летом останется без капитана, который уйдет свободным агентом.
Жозе Моуриньо собирается переманить футболиста Хосепа Гвардиолы.
Читайте Новини.LIVE!